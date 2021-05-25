البنوك السعودية توضح طرق اكتشاف المواقع الإلكترونية المحتالة

الرياض (صدى):
أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عدد من الطرق التي تساعد على اكتشاف المواقع الإلكترونية المحتالة.
وقالت اللجنة أن تلك الطرق تتضمّن؛ التأكد من وجود تقنية SSL، وهي علامة قفل بجانب رابط الموقع، في حال عدم وجودها فهذه دلالة عدم موثوقية الموقع، ومراقبة مواقع المتاجر الإلكترونية من خلال الحسابات المسجلة، مع الانتباه للإشارات الوھمیة التي قد یؤدي النقر علیھا إلى مواقع مشبوهة.
وأضافت اللجنة أن المقارنة بین الأسعار بشكل دوري، وملاحظة الفرق مع المواقع والمتاجر الأخرى، یساعد في النجاة من الاحتیال.