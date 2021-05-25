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حسن الجسمي: ما فعله الهلال هذا الموسم أقرب للخيال

منذ ساعة
1885
حسن الجسمي: ما فعله الهلال هذا الموسم أقرب للخيال

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي حسن الجسمي، أن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا العام، من أصعب البطولات للهلال في آخر خمس سنوات.

وقال الجسمي: " مافعله الهلال هذا الموسم أقرب للخيال، والفريق جسد مقولة (شخصية البطل)"، مشيرا إلى أن هذا الموسم أثر بشكل كبير على نتائج الدوري.

وأضاف: "لو تسمع أي فريق غير 4 مدربين، وبه إصابات عضلية، وإصابات كورونا، وحقق البطولة، هذا شيء من الصعب حدوثه".

وتابع: "الهلال محظوظ فهو يمتلك لاعبين محليين يمثلون هوية الكرة السعودية، وأيضا محظوظ بلاعبيه الأجانب"، مؤكدا أن الهلال أخذ المنافسة إلى مكان بعيد جدا.

يذكر أن الهلال توج بقلب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد، في الجولة الـ29، ومن المقرر إقامة حفل التتويج على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بعد لقاء الفيصلي.

التعليقات

الحزين
الحزين عدد التعليقات : 83
منذ 8 دقائق
ترليون مبروك للزعيم العالمي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11110
منذ دقيقتين
كانت طبيعية

كانت غير طبيعية


كانت موسم كروني ناجح

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بتاع كله
د محمد ماجد بخش
يا حلو الهوس
د محمد ماجد بخش
اممم
د محمد ماجد بخش
حنينة وقلبها بفتة
د محمد ماجد بخش
قفل الموضوع يا فني يا صاحب بنك التعليقات متى يظهر +25

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