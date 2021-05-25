"تحت هيمنة حزب الله" أزمة البنزين تتفاقم في لبنان

بيروت (صدى):
لا زالت أزمة البنزين التي يشهدها لبنان تتفاقم يوما بعد يوم، وذلك في ظل هيمنة حزب الله والتيار الوطني الحر على زمام السلطة.
ووثقت صورة اصطفاف السيارات في طابور طويل أمام إحدى محطات البنزين في جنوب لبنان، وسط مخاوف من انقطاع الوقود.
وكان عدد كبير من محطات المحروقات في لبنان، والمدعومة من حزب الله، قد امتنع في الآونة الأخيرة عن تزويد السيارات بالبنزين، بحجّة نفاد المخزون.
وتظهر أزمة البنزين في لبنان من فترة إلى أخرى بسبب شحّ هذه المادة التي تشهد تخزينا وتهريبا إلى سوريا.
ويشهد لبنان مجموعة من الأزمات الاقتصادية، فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، والتي انعكست سلبا على الأوضاع الاجتماعية.