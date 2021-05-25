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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ ساعة
1599
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق( القصيم، الرياض ،الشرقية ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرياض
المملكة
الطقس

التعليقات

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
تصرفها جيد . المفروض ان يتعلم الجميع استعمال طفاية الحريق وانواعها وكيفية استعمالها
A.awad
رح أنت تحــت المكيف وفـكّـنا .....
ابو عمار
المفروض على كل واحد اخذ اللقاح ان يجرب مكان الابره هل تصدر كهرباء

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