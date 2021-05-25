أعراض جديدة لكورونا تظهر في مصر

القاهرة (صدى):
كشفت اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي في مصر، عن ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا، تزامنا مع دخول الموجة الثالثة.
وأوضحت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن الموجة الأولى كانت تنحصر في ارتفاع درجات الحرارة لا تنخفض، مصاحبة بسعال وألم في الصدر، بينما الآن من الممكن أن لا يشعر الشخص بارتفاع درجة حرارته أو ترتفع بشكل طفيف جدًا، ولكن يشعر بآلام في الظهر أو العضلات أو الأذن -على حد قولها-.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يوضح أن الأعراض اختلفت، فمن الممكن أن يشعر الشخص بـ "دوخة" وعدم اتزان، إضافة إلى أنه من الممكن أن يُصاب الشخص بجلطات في الأوعية الدموية بالكلى، وبالتالي تكون الإصابة بفيروس كورونا جاءت في الجهاز الهضمي وخاصة الكلى أكثر من الجهاز التنفسي.