بالفيديو.. عضو شورى يكشف مزايا مشروع الانضباط الوظيفي

الرياض (صدى):
أكد عضو مجلس الشورى محمد آل عباس، أن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، يهدف إلى تجديد الدماء في أنظمة الخدمة المدنية.
وقال آل عباس، إن المشروع يهدف للمساعدة في وجود نظام كفيل وقادر على تحفيز الموظفين، وتحسين الانتاجية، ومعالجة المشاكل التي كانت قائمة في نظام تأديب الموظفين السابق.
وأشار إلى أن نقطة فصل الموظفين في المراتب ما دون الـ 14 أثارت الجدل، لكن المجلس تمسك برأيه أن يحال الأمر للمحكمة الإدارية للفصل فيه.
وكان مجلس الشورى، قد وافق أمس الاثنين، على عدداً من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظامه.