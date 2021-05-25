نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. عضو شورى يكشف مزايا مشروع الانضباط الوظيفي

منذ ساعة
1954
بالفيديو.. عضو شورى يكشف مزايا مشروع الانضباط الوظيفي

الرياض (صدى):
أكد عضو مجلس الشورى محمد آل عباس، أن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، يهدف إلى تجديد الدماء في أنظمة الخدمة المدنية.

وقال آل عباس، إن المشروع يهدف للمساعدة في وجود نظام كفيل وقادر على تحفيز الموظفين، وتحسين الانتاجية، ومعالجة المشاكل التي كانت قائمة في نظام تأديب الموظفين السابق.

وأشار إلى أن نقطة فصل الموظفين في المراتب ما دون الـ 14 أثارت الجدل، لكن المجلس تمسك برأيه أن يحال الأمر للمحكمة الإدارية للفصل فيه.

وكان مجلس الشورى، قد وافق أمس الاثنين، على عدداً من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظامه.

"الشورى" يوافق على تعديلات مشروع نظام الانضباط الوظيفي

مجلس الشورى
محمد آل عباس
مشروع الانضباط الوظيفي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
تصرفها جيد . المفروض ان يتعلم الجميع استعمال طفاية الحريق وانواعها وكيفية استعمالها
A.awad
رح أنت تحــت المكيف وفـكّـنا .....
ابو عمار
المفروض على كل واحد اخذ اللقاح ان يجرب مكان الابره هل تصدر كهرباء

أخر الأخبار

"تحت هيمنة حزب الله" أزمة البنزين تتفاقم في لبنان
"تحت هيمنة حزب الله" أزمة البنزين تتفاقم في لبنان
منذ 18 ثانية 999
فيديو.. عمرو أديب يرقص على الهواء
فيديو.. عمرو أديب يرقص على الهواء
منذ 26 دقيقة 342
شاهد.. نائبة بايدن تثير الجدل بمسح يدها بعد مصافحة رئيس كوريا الجنوبية
شاهد.. نائبة بايدن تثير الجدل بمسح يدها بعد مصافحة رئيس كوريا الجنوبية
منذ 40 دقيقة 1722
شاهد.. نهى نبيل تتعرض للسرقة من شخص استضافته بمنزلها
شاهد.. نهى نبيل تتعرض للسرقة من شخص استضافته بمنزلها
منذ 48 دقيقة 453
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1592
أعراض جديدة لكورونا تظهر في مصر
أعراض جديدة لكورونا تظهر في مصر
منذ ساعة 2166
بالفيديو.. عضو شورى يكشف مزايا مشروع الانضباط الوظيفي
بالفيديو.. عضو شورى يكشف مزايا مشروع الانضباط الوظيفي
منذ ساعة 1954
شاهد.. مورايس يحتفل بالتتويج داخل الطائرة على طريقته الخاصة
شاهد.. مورايس يحتفل بالتتويج داخل الطائرة على طريقته الخاصة
منذ ساعة 1939
قرار يجيز المطالبة بالقصاص من قاتل مجهول الأبوين
قرار يجيز المطالبة بالقصاص من قاتل مجهول الأبوين
منذ ساعتين 3095
شاهد.. تعذيب امرأة كردية داخل أحد سجون المخابرات التركية
شاهد.. تعذيب امرأة كردية داخل أحد سجون المخابرات التركية
منذ ساعتين 2577