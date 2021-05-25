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تفاصيل لقاء الأمير خالد بن سلمان بقائد القيادة الوسطى الأمريكية

منذ ساعة
1713
تفاصيل لقاء الأمير خالد بن سلمان بقائد القيادة الوسطى الأمريكية

الرياض (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض، معالي قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق الأول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية، مع التأكيد على أهميتها ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
زعيم اااسيا
مادريتا النصر بيعلن عن بطولات جديده كانت مفقوده ومادريتا النصر عنده ١٧دوري وبعد تحقيقات وتحريات اكتشف عنده ٨بطولات ومادريتا النصر يقول انهم زعماء الدوري...
بطولات نقيه حره دلهوميه
ههههههههه رائع لقب فار نجد
ابو عمار
ههههههههههههههه افا ضربتك بالطفايه وانت فاتح فمك يالطرطور
زعيم اااسيا
الهلال حقق الدوري اربع مرات خلال خمس سنوات الاخيره هذا دليل على ان الهلال داعس عليكم ماعاد الجماهير تصدق تبريرات المضغوطين على العموم مبروك...

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