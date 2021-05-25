الشركة المالكة للسفينة الجانحة ترفض دفع التعويض رغم تخفيضه

القاهرة (صدى):
صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بأن الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة في المجرى الملاحي، ترفض دفع مبلغ التعويض رغم تخفيضه.
وقال ربيع، إن هيئة قناة السويس خفضت مبلغ التعويض إلى 550 مليون دولار، وعرضت تسهيلات بدفع 200 مليون دولار كاش، والباقي بخطاب ضمان بنكي.
وأضاف: " لا يوجد تقدير من جانب الشركة، ولا تفهم لحجم الخسائر جراء الحادث، والشركة المالكة للسفينة تريد دفع 150 مليون دولار فقط، وهذا مبلغ هزيل جدا، الهيئة تكبدت خسائر كبيرة في القاطرات، و48 سفينة غيرت مسارها، وتلفيات في جانبي القناة".
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