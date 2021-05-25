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الشركة المالكة للسفينة الجانحة ترفض دفع التعويض رغم تخفيضه

منذ ساعة
1893
الشركة المالكة للسفينة الجانحة ترفض دفع التعويض رغم تخفيضه

القاهرة (صدى):
صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بأن الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة في المجرى الملاحي، ترفض دفع مبلغ التعويض رغم تخفيضه.

وقال ربيع، إن هيئة قناة السويس خفضت مبلغ التعويض إلى 550 مليون دولار، وعرضت تسهيلات بدفع 200 مليون دولار كاش، والباقي بخطاب ضمان بنكي.

وأضاف: " لا يوجد تقدير من جانب الشركة، ولا تفهم لحجم الخسائر جراء الحادث، والشركة المالكة للسفينة تريد دفع 150 مليون دولار فقط، وهذا مبلغ هزيل جدا، الهيئة تكبدت خسائر كبيرة في القاطرات، و48 سفينة غيرت مسارها، وتلفيات في جانبي القناة".

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مصر
قناة السويس
السفينة الجانحة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11096
منذ 4 دقائق
بيعوا البضاعة قوام بالمزاد العلني قبل تخرب بحكم قضائي مصري

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
زعيم اااسيا
مادريتا النصر بيعلن عن بطولات جديده كانت مفقوده ومادريتا النصر عنده ١٧دوري وبعد تحقيقات وتحريات اكتشف عنده ٨بطولات ومادريتا النصر يقول انهم زعماء الدوري...
بطولات نقيه حره دلهوميه
ههههههههه رائع لقب فار نجد
ابو عمار
ههههههههههههههه افا ضربتك بالطفايه وانت فاتح فمك يالطرطور
زعيم اااسيا
الهلال حقق الدوري اربع مرات خلال خمس سنوات الاخيره هذا دليل على ان الهلال داعس عليكم ماعاد الجماهير تصدق تبريرات المضغوطين على العموم مبروك...

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