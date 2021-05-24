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شاهد.. كريري: البعض ينتقد الهلال وهو "تحت المكيف"

منذ ساعة
1747
شاهد.. كريري: البعض ينتقد الهلال وهو "تحت المكيف"

نواف السالم (صدى):
أكد مدير عام إدارة الكرة في الهلال سعود كريري، أن سر الحصول على لقب دوري المحترفين، للمرة السابعة عشر في تاريخ النادي، يعود إلى الروح الجماعية.

وأشار كريري إلى الصعوبات التي عاشها الفريق، هذا الموسم، موضحا أن البعض ينتقد الهلال وهو "في بيته أو تحت المكيف أو بالمكتب"، على حد قوله.

ولفت إلى أن الموسم كان صعبًا على كل أندية المملكة، بسبب فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه.

وقال كريري: "خسرنا عدة مباريات، لكن الحمدلله حققنا الدوري في النهاية، ونخطط للموسم المقبل ما في راحة، جمهور الهلال يستاهل".

الهلال
دوري المحترفين
كريري

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 398
منذ 4 دقائق
بالله احلف

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