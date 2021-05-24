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تأييد حكم القتل تعزيزًا بحق خاطفة الدمام 

منذ ساعة
2630
تأييد حكم القتل تعزيزًا بحق خاطفة الدمام 

الدمام (صدى):
أيدت المحكمة العليا، اليوم الاثنين؛ حكم القتل تعزيرًا والصادر بحق خاطفة الدمام، بعد إدانتها بالخطف والتبني، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

كما قررت المحكمة العليا تأييد حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم محكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي يقضي بالقتل تعزيرًا بحق خاطفة الدمام.

يذكر أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكمًا في محرم الماضي الحكم بالقتل تعزيزًا بحق خاطفة الدمام بعد إدانتها بالخطف والتبني، ومن ثم تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جمادى الثاني.

المحكمة العليا
خاطفة الدمام

التعليقات

طارق
طارق عدد التعليقات : 62
منذ 42 دقيقة
يحيى العدل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11073
منذ 11 دقيقة
قلب حجر . لو واحد أخذ مرسام زميله ما يرتاح إلى أن يخبره ويستسمح منه ويعتذر له وهذه المرأة أخطأت لكنها تقول غير نادمة على فا فعلت . والله علم النفس فيه شيء غلط ! تخربطت ما عدت أعرف الفرق بين الضمير الحي والضمير الميت وبين الضمير الذي لا أعرف ما اسميه !
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11073
منذ دقيقة
يقول الكاتب العراقي داود الفرحان مع احترامنا للمراكز البحثية العالمية ولعلماء جامعة هارفارد التي تحتل قمة الجامعات الرصينة في العالم، فإن الموضوع يثير تساؤلات كثيرة من بينها: هل أدى ازدياد الأمراض إلى زيادة في أعداد أصحاب الضمائر الميتة؟ وهناك من يتساءل: كيف انقلبت هذه النظرية في العالم العربي وصار أصحاب الضمائر الحية هم المصابين بالكآبة والضغط والسكري والقلب، بينما أصحاب الضمائر الميتة في صحة جيدة ويسومون الناس سوء العذاب في مهن تتصل بحياة الناس مثل بعض التجار والمقاولين والمصلحين والسباكين والكهربائيين وكثير من السياسيين؟

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما هي مشاريع معاليكم القادمة يا باشا هل ستشترون نادي في أوروبا
د محمد ماجد بخش
أنا لست مريضا نفسيا والجامعة ومن يقف في صفها سيقفون أمام الله ويسألهم عن شهادتهم المكتوبة والمنسوبة وأكيد لو كانت موجودة هي مزورة ومضروبة...
جاسم
اكيد اصباغ جدار اللي حاطته على وجهك ابتلينا بكم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
يقول الكاتب العراقي داود الفرحان مع احترامنا للمراكز البحثية العالمية ولعلماء جامعة هارفارد التي تحتل قمة الجامعات الرصينة في العالم، فإن الموضوع يثير تساؤلات...
د محمد ماجد بخش
قلب حجر . لو واحد أخذ مرسام زميله ما يرتاح إلى أن يخبره ويستسمح منه ويعتذر له وهذه المرأة أخطأت لكنها تقول غير نادمة...

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