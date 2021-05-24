مصر تحذر من استخدام المضادات الحيوية بعد ظهور  3 إصابات بالفطر الأسود  

القاهرة (صدى):
حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، واستشارة الطبيب أو الصيدلي، في طريقة الاستخدام السليمة، بعد اكتشاف 3 إصابات بالفطر الأسود.
وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أوضحت أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، يسبب ضعف المناعة، وقدرة الجسم على مواجهة الميكروبات، كما أن الميكروب يصبح مقاوما للدواء الأصلي، الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها، ويؤدي للإصابة بالفطر الأسود، بحسب الزميلة "الوطن".
وأشارت إلى أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، أو استخدامها بشكل خاطئ، يوفر الفرصة للبكتيريا، لأن تعتاد على تأثير هذه المضادات وتتكيف معها، وبهذا تتكون سلالات أكثر قوة، لديها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية.