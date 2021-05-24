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شاهد.. محلل اقتصادي: التخصيص سيطال التعليم والصحة والنقل ولن يكون على حساب المواطن 

منذ 33 دقيقة
1819
شاهد.. محلل اقتصادي: التخصيص سيطال التعليم والصحة والنقل ولن يكون على حساب المواطن 

الرياض (صدى):
قال المحلل الاقتصادي سليمان العساف، إن التخصيص سيطال قطاعات عدة منها التعليم والصحة والنقل والموانئ وخدمات النقل وتقنية المعلومات، مؤكدا أن التخصيص لن يكون على حساب المواطن.

وأشار سليمان العساف خلال مداخلة مع قناة  العربية، إلى 5 مزايا سيوفرها برنامج التخصيص في السعودية عبر 160مشروعا.

وأوضح أن المزايا تشمل تحسين الخدمات وتوفير مدخلات تدر أموالا على الخزينة ومن المتوقع أن تكون ما بين 50 إلى 80 مليار والتي ستحول إلى مشاريع رأسمالية.

ولفت:"سيخفف عن كاهل الدولة 100 مليار ريال سنويا تصرف على هذه القطاعات وتحرك القطاع الخاص وتمنحه فرصا للاستثمار في مشاريع قائمة ومكتملة النمو، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتشجيع المستثمرين الأجانب".

وزارة الصحة
قناة العربية
وزارة التعليم
سليمان العساف

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 129
منذ 5 دقائق
لن يكون على حساب المواطن كثر منها

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أحدث التعليقات

ابو علي
لن يكون على حساب المواطن كثر منها
نايف صقر
يا جماعه نحن جماهير الشمس العالمي الاول اعلامنا كذاب ... عيب عيب عيب
ع. س. ع
طيب وش نعمل يعني لا يكون البقراوية يعتبرونها من ضمن بطولاتهم الوهمية 😪 الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك...
هدية
أي واحد يعرف السبب أن كارت الذاكرة صغير فقط
أبو ديما
نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقماً وجميع مرضى المسلمين.

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