نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. مستشار قانوني يوضح كيفية حصول المرء على حقه قانونيًا حال تصويره دون علمه

منذ 5 دقائق
1187
بالفيديو .. مستشار قانوني يوضح كيفية حصول المرء على حقه قانونيًا حال تصويره دون علمه

عادل الحربي (صدى):
أكد المستشار القانوني، إبراهيم المشعل، أن ما قام به مؤخرًا أحد مشاهير التواصل الاجتماعي من تصوير فتاة تعمل في أحد المقاهي والتنمر عليها يعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.

وأضاف، خلال استضافته في قناة الإخبارية، أن مثل هذا التصرف يعد انتهاكا لخصوصية الآخرين وجريمة يعاقب عليها القانون،ويمكن للمرء أخذ حقه حال تصويره دون علمه.

وأوضح الخطوات القانونية التي يتم اتباعها في هذه الحالة، وهي التقدم ببلاغ لدى الشرطة، والسير في إجراءات التقاضي في المحكمة الجزائية، مؤكدًا أن النظام حينها سيُعيد له حقه.

كما أكد أن بعض المشاهير يفتقرون للثقافة القانونية لذلك بعضهم ينتهك حقوق الآخرين بتصويرهم دون علمهم، لافتا إلى الوعي ونشر الثقافة القانونية ستمنع تكرار مثل هذه السلوكيات المخالفة.

التنمر
جريمة معلوماتية
تصوير فتاة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو علي
لن يكون على حساب المواطن كثر منها
نايف صقر
يا جماعه نحن جماهير الشمس العالمي الاول اعلامنا كذاب ... عيب عيب عيب
ع. س. ع
طيب وش نعمل يعني لا يكون البقراوية يعتبرونها من ضمن بطولاتهم الوهمية 😪 الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك...
هدية
أي واحد يعرف السبب أن كارت الذاكرة صغير فقط
أبو ديما
نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقماً وجميع مرضى المسلمين.

أخر الأخبار

الصحة: لا يوجد وفيات بكورونا بين المحصنين باللقاح في المملكة 
الصحة: لا يوجد وفيات بكورونا بين المحصنين باللقاح في المملكة 
منذ 10 ثواني 1005
معجبة تحرج مشهورة
معجبة تحرج مشهورة
منذ 4 دقائق 144
بالفيديو .. مستشار قانوني يوضح كيفية حصول المرء على حقه قانونيًا حال تصويره دون علمه
بالفيديو .. مستشار قانوني يوضح كيفية حصول المرء على حقه قانونيًا حال تصويره دون علمه
منذ 5 دقائق 1187
ضاعت هيبة العريس
ضاعت هيبة العريس
منذ 6 دقائق 165
الحارس ضايع
الحارس ضايع
منذ 6 دقائق 144
" النمر " : لا يوجد طبيب شعبي مرخص من الحكومة
" النمر " : لا يوجد طبيب شعبي مرخص من الحكومة
منذ 19 دقيقة 1344
مصر تحذر من استخدام المضادات الحيوية بعد ظهور  3 إصابات بالفطر الأسود  
مصر تحذر من استخدام المضادات الحيوية بعد ظهور  3 إصابات بالفطر الأسود  
منذ 20 دقيقة 1425
شاهد.. محلل اقتصادي: التخصيص سيطال التعليم والصحة والنقل ولن يكون على حساب المواطن 
شاهد.. محلل اقتصادي: التخصيص سيطال التعليم والصحة والنقل ولن يكون على حساب المواطن 
منذ 32 دقيقة 1810
التحالف: تدمير لغم بحري زرعته ميليشا الحوثي جنوب البحر الأحمر
التحالف: تدمير لغم بحري زرعته ميليشا الحوثي جنوب البحر الأحمر
منذ 33 دقيقة 1405
أخضر الصالات يواجه المغرب غدًا في البطولة العربية
أخضر الصالات يواجه المغرب غدًا في البطولة العربية
منذ 42 دقيقة 1467