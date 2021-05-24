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أحمدي نجاد يهدد بفضح أسرار خامنئي ورجاله حال رفض ترشحه في الانتخابات

منذ 12 دقيقة
1297
أحمدي نجاد يهدد بفضح أسرار خامنئي ورجاله حال رفض ترشحه في الانتخابات

طهران (صدى):
تعهد الرئيس الإيران السابق والمرشح حاليًا في انتخابات الرئاسية لبلاده، محمود أحمدي نجاد، بمقاطعة التصويت إذا لم يحظَ بتأييد مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي سيعلن خلال الأيام المقبلة أسماء المرشحين في الانتخابات المقرر إجراءها في 18 يونيو المقبل.

وأكد، خلال حملته الانتخابية يوم الأربعاء الماضي بمدينة آستانة أشرفية، أنه سيكشف أسرار إذ لم يحظ بتأييد المجلس، فيما يرجح البعض أن الأسرار التي يهدد بكشفها تتعلق بالمرشد الإيراني علي خامنئي ورجاله، وحصل عليها خلال فترة استلامه إدارة وزارة الأمن والاستخبارات، بعد إقالة الوزير حيد مصلحي في 17 أبريل من عام 2011.

يذكر أن أحمدي نجاد ابتعد عن السلطات العليا في النصف الثاني من الدورة الرئاسية الثانية إثر خلافات حادة بينه وبين المرشد الأعلى والمتشددين الموالين له.

إيران
خامنئي
الدستور الإيراني
أحمدي نجاد
مدينة آستانة

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أحدث التعليقات

برق امصحا
نبغى الفكة من اللي معانا....هههههههههههههههههه وانتي تقولين اربع..... لي امرأة وشاب الرأس منها....فكيف أزيد حظي بانتمائه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
شبيه الريح
يا لبيييييييه يا زعيمة ،😋😋😋😋😋😋😋
د محمد ماجد بخش
تعظيم سلام . ومبروك اجتماع الزوجين
د محمد ماجد بخش
في علم الألوان هذا اللون لعلمك هو ما يناسب مرضى النفسي ما تشوف يا طويل الرقبة لون جدارية البنوك .. يطلونها بالازرق حتى يضمنون...
عبدالله
طريق السلامة دكتورمحمد اقدم لك اعتذاري ان كنت اخطأت في حقك

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