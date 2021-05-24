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بالفيديو .. مختص يكشف سبب انتشار "الفطر الأسود" في الهند بالتزامن مع جائحة كورونا

منذ 51 دقيقة
1597
بالفيديو .. مختص يكشف سبب انتشار "الفطر الأسود" في الهند بالتزامن مع جائحة كورونا

عادل الحربي (صدى):
أكد أستاذ التخدير المساعد بجامعة الملك سعود، ناصر توفيق، أن الفطر الأسود موجود في جميع أنحاء العالم، لكن ذاع صيته بعد انتشاره في الهند ووفاة الفنان المصري، سمير غانم به.

وذكر، خلال حديثه بقناة "الإخبارية"، هذا المرض يصيب من يعانون من نقص المناعة مثل مرضى السكري ومن لديه مشاكل في الكبد.

وأرجع سبب انتشار هذا المرض في الهند بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في العالم، إلى أن الهند تمتلك أعداد مهولة من السكان، ولا تمتلك القدرة على احتواء المرض لذلك زاد عدد الإصابات فيها، مؤكدًا أن المرض لا علاقة له بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن المملكة لم ترصد أي إصابات بالفطر الأسود، مضيفا أن الفطر الأبيض هو التهاب فطري يصيب من لديه نقص مناعة.

الهند
فيروس كورونا
مرضى السكري
الفطر الأسود

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أحدث التعليقات

برق امصحا
نبغى الفكة من اللي معانا....هههههههههههههههههه وانتي تقولين اربع..... لي امرأة وشاب الرأس منها....فكيف أزيد حظي بانتمائه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
شبيه الريح
يا لبيييييييه يا زعيمة ،😋😋😋😋😋😋😋
د محمد ماجد بخش
تعظيم سلام . ومبروك اجتماع الزوجين
د محمد ماجد بخش
في علم الألوان هذا اللون لعلمك هو ما يناسب مرضى النفسي ما تشوف يا طويل الرقبة لون جدارية البنوك .. يطلونها بالازرق حتى يضمنون...
عبدالله
طريق السلامة دكتورمحمد اقدم لك اعتذاري ان كنت اخطأت في حقك

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