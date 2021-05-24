بالفيديو .. المدلج: جماهير النصر غير مقتنعه أن فريقها لديه 17 دوري

نواف السالم (صدى):
علق عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سابقا، حافظ المدلج، على ما يردده البعض بأن النصر لديه 17 دوري، مضيفا أن أي نادي يجب أن يهتم بسرد الرقم الحقيقي لتحقيقه البطولات، ويسعى بناءً على ذلك في تخطي هذا الرقم.
وأضاف، خلال استضافته في القنوات الرياضية السعودية، أن رئيس نادي النصر السابق، الأمير عبدالرحمن بن سعود، أكد أن النادي حقق بطولتين، وبعدها أعلن الأمير فيصل بن تركي خلال فترة ترأسه للنادي أن الفريق حقق البطولة الخامسة ويستهدفون تحقيق البطولة السادسة، مما يعني أن البطولة التي حققها النصر قبل عامين هي البطولة الثامنة.
وأضاف أن ما يردده البعض بأن النصر لديه 17 دوري غير صحيح، كما أن الجماهير النصراوية في داخل نفسها غير مقتنعه أن فريقها لديه 17 دوري.
وأكد أن الأفضل للنادي هو كسب المباريات والأرقام من الملعب، وليس إعلامياً، مضيفا أن الوقت متاح أمام النصر لتحقيق أكثر من 17 دوري ويتجاوز الهلال.