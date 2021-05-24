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بالفيديو .. المدلج: جماهير النصر غير مقتنعه أن فريقها لديه 17 دوري

منذ ساعة
2069
بالفيديو .. المدلج: جماهير النصر غير مقتنعه أن فريقها لديه 17 دوري

نواف السالم (صدى):
علق عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سابقا، حافظ المدلج، على ما يردده البعض بأن النصر لديه 17 دوري، مضيفا أن أي نادي يجب أن يهتم بسرد الرقم الحقيقي لتحقيقه البطولات، ويسعى بناءً على ذلك في تخطي هذا الرقم.

وأضاف، خلال استضافته في القنوات الرياضية السعودية، أن رئيس نادي النصر السابق، الأمير عبدالرحمن بن سعود، أكد أن النادي حقق بطولتين، وبعدها أعلن الأمير فيصل بن تركي خلال فترة ترأسه للنادي أن الفريق حقق البطولة الخامسة ويستهدفون تحقيق البطولة السادسة، مما يعني أن البطولة التي حققها النصر قبل عامين هي البطولة الثامنة.

وأضاف أن ما يردده البعض بأن النصر لديه 17 دوري غير صحيح، كما أن الجماهير النصراوية في داخل نفسها غير مقتنعه أن فريقها لديه 17 دوري.

وأكد أن الأفضل للنادي هو كسب المباريات والأرقام من الملعب، وليس إعلامياً، مضيفا أن الوقت متاح أمام النصر لتحقيق أكثر من 17 دوري ويتجاوز الهلال.

نادي النصر
الهلال
حافظ المدلج

التعليقات

الاستثانئي
الاستثانئي عدد التعليقات : 63
منذ 11 دقيقة
جماهير النصر غير مقتنعه فيك وفي اعضاء اللجان اللي مرو على الاتحاد من عام 2000 اللتي جعلت مدفوف كل سنه ببطوله او بطولتين النفوذ الزعيقي وصل حتى اسيا صارو فيه اعضاء نافذين فيه. ويلعبون في اجندته لصالح فريقهم المنشق
سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 159
منذ 52 ثانية
من عندي اعطوهم 55 دوري كل ما حقق الهلال اعطوهم 80 دوري هذه عقليتهم انجازهم بالاقوال وحنا بالافعال. اللهم لاشماته عقلية متخلفه الحمدلله اني هلالي

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أحدث التعليقات

برق امصحا
نبغى الفكة من اللي معانا....هههههههههههههههههه وانتي تقولين اربع..... لي امرأة وشاب الرأس منها....فكيف أزيد حظي بانتمائه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
شبيه الريح
يا لبيييييييه يا زعيمة ،😋😋😋😋😋😋😋
د محمد ماجد بخش
تعظيم سلام . ومبروك اجتماع الزوجين
د محمد ماجد بخش
في علم الألوان هذا اللون لعلمك هو ما يناسب مرضى النفسي ما تشوف يا طويل الرقبة لون جدارية البنوك .. يطلونها بالازرق حتى يضمنون...
عبدالله
طريق السلامة دكتورمحمد اقدم لك اعتذاري ان كنت اخطأت في حقك

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