نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ميكالي: الهلال لديه القدرة على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا

منذ 55 دقيقة
1626
ميكالي: الهلال لديه القدرة على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
أوضح روجيرو ميكالي أن فريق الهلال الحالي يمكنه تحقيق لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية ليجمعه ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي حققها يوم الأحد، مبينا أن النصر كسب لاعبا مميزا بتعاقده مع مواطنه أندرسون تاليسكا.

وأشار روجيرو ميكالي:"سعيد جدا بما حققه الفريق، وأرى أن سبب فوزه بالدوري لأنه يملك فريقا جيدا، وإن لم يكن الأفضل في الدوري، ولكن الذي يميز الهلال عن بقية الأندية، أنه يستثمر بشكل جيد في اللاعبين والمنظومة"، بحسب الزميلة "العربية نت".

وحول تجربته مع الهلال، ذكر روجيرو ميكالي: كانت فترة جيدة وإيجابية، كنا على بعد 5 نقاط من المتصدر، وتمكنا من الفوز في 4 مباريات متتالية، وهو أمر لم يحدث مع الفريق في عام 2021، وتواجدنا في الصدارة بعد ذلك، كما تأهلنا إلى دور الـ 16 في البطولة القارية، لذلك أعتقد أنها كانت تجربة إيجابية، وإذا أكملت مع الفريق كنت سأحقق لقب الدوري.

الهلال
دوري أبطال آسيا
روجيرو ميكالي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

برق امصحا
نبغى الفكة من اللي معانا....هههههههههههههههههه وانتي تقولين اربع..... لي امرأة وشاب الرأس منها....فكيف أزيد حظي بانتمائه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
شبيه الريح
يا لبيييييييه يا زعيمة ،😋😋😋😋😋😋😋
د محمد ماجد بخش
تعظيم سلام . ومبروك اجتماع الزوجين
د محمد ماجد بخش
في علم الألوان هذا اللون لعلمك هو ما يناسب مرضى النفسي ما تشوف يا طويل الرقبة لون جدارية البنوك .. يطلونها بالازرق حتى يضمنون...
عبدالله
طريق السلامة دكتورمحمد اقدم لك اعتذاري ان كنت اخطأت في حقك

أخر الأخبار

نادي سبارتاك موسكو يتعاقد رسميًا مع " فيتوريا "
نادي سبارتاك موسكو يتعاقد رسميًا مع " فيتوريا "
منذ 3 دقائق 1145
أحمدي نجاد يهدد بفضح أسرار خامنئي ورجاله حال رفض ترشحه في الانتخابات
أحمدي نجاد يهدد بفضح أسرار خامنئي ورجاله حال رفض ترشحه في الانتخابات
منذ 11 دقيقة 1291
بالفيديو.. شباب " الداير " يحولون المزارع إلى ملاعب ريفية لكرة القدم
بالفيديو.. شباب " الداير " يحولون المزارع إلى ملاعب ريفية لكرة القدم
منذ 18 دقيقة 1081
زارا البلوشي : ما أحس انتمائي لباكستان
زارا البلوشي : ما أحس انتمائي لباكستان
منذ 24 دقيقة 385
امرأة عصبية تنتقم من زوجها
امرأة عصبية تنتقم من زوجها
منذ 25 دقيقة 284
وين الرفق بالحيوان !
وين الرفق بالحيوان !
منذ 26 دقيقة 371
بالصور.. عروسان هنديان يستأجران طائرة للزواج هربًا من كورونا
بالصور.. عروسان هنديان يستأجران طائرة للزواج هربًا من كورونا
منذ 32 دقيقة 337
الهلال يمنح كويلار إجازة بسبب تراكم البطاقات 
الهلال يمنح كويلار إجازة بسبب تراكم البطاقات 
منذ 39 دقيقة 1715
بالفيديو .. مختص يكشف سبب انتشار "الفطر الأسود" في الهند بالتزامن مع جائحة كورونا
بالفيديو .. مختص يكشف سبب انتشار "الفطر الأسود" في الهند بالتزامن مع جائحة كورونا
منذ 51 دقيقة 1592
ميكالي: الهلال لديه القدرة على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا
ميكالي: الهلال لديه القدرة على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا
منذ 55 دقيقة 1626