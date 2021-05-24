ميكالي: الهلال لديه القدرة على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
أوضح روجيرو ميكالي أن فريق الهلال الحالي يمكنه تحقيق لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية ليجمعه ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي حققها يوم الأحد، مبينا أن النصر كسب لاعبا مميزا بتعاقده مع مواطنه أندرسون تاليسكا.
وأشار روجيرو ميكالي:"سعيد جدا بما حققه الفريق، وأرى أن سبب فوزه بالدوري لأنه يملك فريقا جيدا، وإن لم يكن الأفضل في الدوري، ولكن الذي يميز الهلال عن بقية الأندية، أنه يستثمر بشكل جيد في اللاعبين والمنظومة"، بحسب الزميلة "العربية نت".
وحول تجربته مع الهلال، ذكر روجيرو ميكالي: كانت فترة جيدة وإيجابية، كنا على بعد 5 نقاط من المتصدر، وتمكنا من الفوز في 4 مباريات متتالية، وهو أمر لم يحدث مع الفريق في عام 2021، وتواجدنا في الصدارة بعد ذلك، كما تأهلنا إلى دور الـ 16 في البطولة القارية، لذلك أعتقد أنها كانت تجربة إيجابية، وإذا أكملت مع الفريق كنت سأحقق لقب الدوري.