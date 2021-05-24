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الرئيس المصري لـ«تركى آل الشيخ»: الشراكة مع السعودية استراتيجية وبناءة

منذ 29 دقيقة
1790
الرئيس المصري لـ«تركى آل الشيخ»: الشراكة مع السعودية استراتيجية وبناءة

القاهرة (صدى):
استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفخامته.

وأكد فخامة الرئيس المصري من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين في البلدين الشقيقين تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.

الرئيس المصري
تركى آل الشيخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11061
منذ 10 دقائق
هلا بالسيسي ومرحبا به في ربوع صدى الإلكترونية


أربطوا الأحزمة عندي قصة محادثة علمية بيني وبين نائب وزير التعليم المصري .. جاهزين تسمعوا ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11061
منذ دقيقة
أولا تربطني بنائب الوزير علاقة عمل عمرها ٣٣ عاما وهو يكن لي موفور المحبة في حدود المصلحة التي قد تمنع المحبة بل توقف أبو جدها .. وهو من قال لي منذ ١٥ عاما : لا تربط حياتك بمحور واحد !

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د محمد ماجد بخش
أولا تربطني بنائب الوزير علاقة عمل عمرها ٣٣ عاما وهو يكن لي موفور المحبة في حدود المصلحة التي قد تمنع المحبة بل توقف أبو...
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الله يفرج عنهم وييسر أمرهم

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