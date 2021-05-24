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ظهور الفطر الأصفر المدمر لأعضاء الجسم في الهند

منذ 51 دقيقة
1879
ظهور الفطر الأصفر المدمر لأعضاء الجسم في الهند

نيودلهي (صدى):
أفادت تقارير ظهور وباء جديد بالهند أكثر خطورة من الفطر الأسود والأبيض وهو عدوى الفطريات الصفراء.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن أول حالة إصابة بالفطر الأصفر ظهرت في "غازي آباد، أوتار براديش"، حيث حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

كما أوضح الأطباء أن الإصابة بالفطريات الصفراء أشد فتكًا من الفطر الأسود والأبيض بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

ويبدأ الفطر الأصفر داخليًا ويسبب تسرب القيح وبطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يسبب أيضا أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد.

 

كورونا
الفطر الأسود
الفطر الأبيض
الفطر الأصفر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128071
منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اللهم اكفنا شر الأمراض ومسبباتها ، ماعلمناه ومالم نعلمه .. اللهم آمين ..

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الله يفرج عنهم وييسر أمرهم

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