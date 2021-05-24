نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. شاب سعودي يضرب مثلاً يحتذ به في العمل التطوعي الدولي الإنساني

منذ ساعة
1646
بالصور.. شاب سعودي يضرب مثلاً يحتذ به في العمل التطوعي الدولي الإنساني

الرياض (صدى):
ضرب الشاب السعودي إبراهيم الدوسري مثلاً يحتذى به في الإنسانية من خلال عمله التطوعي الدولي برفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم تعيينه كأصغر مستشار في القانون الدولي الإنساني في العالم.

وبدأت قصة "الدوسري" خريج القانون من جامعة الشارقة بالإمارات والحاصل على الدبلوم العالي في الأعمال الإنسانية، بالعمل مع المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر.

وعن ذلك، قال "الدوسري" خلال حواره مع موقع "العربية"، أنه انتقل للعمل مع مركز الملك سلمان في إدارة البرامج التطوعية والتي تساهم في العمل مع 24 دولة لحماية الضحايا المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وتابع: "التطوع في الخارج يختلف عن التطوع الداخلي؛ نظراً لحاجة العمل إلى مهارات عدة ومعرفة آليه التعامل مع أزمات الحروب والكوارث والفقر".

كما أكد "الدوسري" أن عدد الدول التي تطوع للعمل فيها بلغت 20 دولة في 3 قارات هي آسيا وإفريقيا و أوروبا، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان ساهم في تنظيم العمل التطوعي.

مركز الملك سلمان للإغاثة
العمل التطوعي
إبراهيم الدوسري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أزرق الهوى
فديت الرقبة والرشاقة
أزرق الهوى
فديت الرقبة والرشاقة
أزرق الهوى
فديت الرقبة والرشاقة
د محمد ماجد بخش
أولا تربطني بنائب الوزير علاقة عمل عمرها ٣٣ عاما وهو يكن لي موفور المحبة في حدود المصلحة التي قد تمنع المحبة بل توقف أبو...
شعبيات
الله يفرج عنهم وييسر أمرهم

أخر الأخبار

صورة لشخص يخنق آخر ملفوف في كفن داخل مسجد تشعل الغضب 
صورة لشخص يخنق آخر ملفوف في كفن داخل مسجد تشعل الغضب 
منذ 4 دقائق 149
"النمر" يوضح مدة الصيام المطلوبة ممن سيخضع للتخدير العام
"النمر" يوضح مدة الصيام المطلوبة ممن سيخضع للتخدير العام
منذ 7 دقائق 1221
بالفيديو.. الإعلامي نايف الحربي: الشك الأسود مقبرة العلاقات الإنسانية
بالفيديو.. الإعلامي نايف الحربي: الشك الأسود مقبرة العلاقات الإنسانية
منذ 9 دقائق 165
بالفيديو.. المنيع: الأعمال الصالحة في مكة والمدينة أفضل من غيرها في الأجر
بالفيديو.. المنيع: الأعمال الصالحة في مكة والمدينة أفضل من غيرها في الأجر
منذ 18 دقيقة 1307
الرئيس المصري لـ«تركى آل الشيخ»: الشراكة مع السعودية استراتيجية وبناءة
الرئيس المصري لـ«تركى آل الشيخ»: الشراكة مع السعودية استراتيجية وبناءة
منذ 29 دقيقة 1782
بالفيديو .. قصة أول بنك للعظام في الشرق الأوسط
بالفيديو .. قصة أول بنك للعظام في الشرق الأوسط
منذ 33 دقيقة 1431
ظهور الفطر الأصفر المدمر لأعضاء الجسم في الهند
ظهور الفطر الأصفر المدمر لأعضاء الجسم في الهند
منذ 51 دقيقة 1871
القضاء المصري يصدر حكما بسجن المتهمين بهتك عرض فتاة "التيك توك"
القضاء المصري يصدر حكما بسجن المتهمين بهتك عرض فتاة "التيك توك"
منذ 57 دقيقة 445
كلب ضال يهاجم مواطنة
كلب ضال يهاجم مواطنة
منذ ساعة 599
انقاذ رجل كادت ان تجرفه السيول
انقاذ رجل كادت ان تجرفه السيول
منذ ساعة 412