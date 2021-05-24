بالصور .. جورجينا تستمتع مع أبناء "رونالدو" برحلة بحرية وسباق سيارات

وكالات (صدى):
شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، متابعيها على موقع "أنستغرام" بصور لها مع أبناء رونالدو ومنهم طفلتها.
وظهرت جورجينا مع الابن البكر لصديقها وهما يقفان أمام مركز الصيانة لفريق "فيراري" الإيطالي، وذلك خلال حضورهما لسباق موناكو الكبرى للفورمولا 1، المقام حاليًا في إمارة موناكو الفرنسية.
كما ظهرت في صورة أخرى، وهي على متن يخت مع أولادهما، ألانا مارتينا، وكريستيانو جونيور،وإيفا، وماتيو، وعلقت عليها: "فريق الأحلام".
يذكر أن رحلتهم جاءت بالتزامن مع وجود رونالدو في مباراة فريقه أمام مضيفه بولونيا، والتي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدف ضمن الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإيطالي كرة القدم.