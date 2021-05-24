نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "الزعاق": لا نشاهد الجزء المعتم من القمر بسبب سرعة دورانه

منذ 23 دقيقة
1351
بالفيديو.. "الزعاق": لا نشاهد الجزء المعتم من القمر بسبب سرعة دورانه

الرياض (صدى):
أوضح خبير الفلك خالد الزعاق سبب عدم رؤية الجزء المعتم من القمر ومشاهدة الجزء المضئ فقط منه.

وقال "الزعاق" خلال فقرة "تقويم" المذاعة على قناة "العربية": "القمر له وجهان وجه مضاء ووجه مظلم المضاء يشاهده كل العالم والمظلم لم يشاهده إلا رواد الفضاء فهو يدور حول نفسه كل 27 يوم ونصف".

وتابع: "يدور القمر أيضًا حول الأرض ذلك لا نشاهد منه إلا حزءًا واحدًا وهو المضئ؛ وذلك لأن سرعة دوران القمر حول نفسه مساوية سرعة دورانه حول الأرض كالذي يطوف حول الكعبة".

وأضاف: "القمر جسم معتم إنما يعكس ضوء الشمس الساقط عليه فرؤيتنا للقمر تعتمد على زاوية الرؤية لذلك نشاهده هلالاً وبدرًا".

 

خالد الزعاق
الفلك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128066
منذ 4 دقائق
معلومات طيبه .. صح لسانك ..

.. بس ودي اعرف سر حبك للخربات يا دكتور ........

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سأل الغريبُ التاجر: - مَن هذا الشيخ الجليل الذي يطفح وجهه بالبِشر، وتبدو عليه سيماء الوقار ؟ أجاب التاجر: إنّه أبو الضعفاء، عبدالرحمن الكواكبي،...
رااايق
من حقك الإعلامي أن تعبر عن ماهو بداخلك يا جستنيه **!!! بس من غير تجريح للإعلام أو الإعلاميين المنافسين ***!!! أعتقد أنك فاهم ***!!!!
د محمد ماجد بخش
القصة باختصار وزيرنا بارك الله فيه يحسب أن القوة ليست في الرمي والقوة في الرمي بمعنى إن أردت أن تهزم عدوك فأعد له ما...
الملل
سنين ونحن نسمع كلام الله التي تفر منه الشياطين وتغيظ اصحاب الشهوات والمنكرات علمانا الاوليين لم نسمع ماينكرونه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأتي...
د محمد ماجد بخش
قولان قول خير تؤجر عليه قول شر يرديك أو يوردك المهالك كن عفيفاً مصوناً وإن اعتصرتك الدواهي

أخر الأخبار

شاهد.. بكاء مذيع "العربية" بعدما تفاجأ بوضع صورة ابنته داخل الاستديو
شاهد.. بكاء مذيع "العربية" بعدما تفاجأ بوضع صورة ابنته داخل الاستديو
منذ 7 دقائق 242
شرطة جازان: إيقاف شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء معرّضاً حياة الآخرين للخطر
شرطة جازان: إيقاف شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء معرّضاً حياة الآخرين للخطر
منذ 7 دقائق 1232
بالصور .. جورجينا تستمتع مع أبناء "رونالدو" برحلة بحرية وسباق سيارات
بالصور .. جورجينا تستمتع مع أبناء "رونالدو" برحلة بحرية وسباق سيارات
منذ 14 دقيقة 1416
الهلال يقترب من التعاقد مع مهاجم ستيوا بوخارست الروماني 
الهلال يقترب من التعاقد مع مهاجم ستيوا بوخارست الروماني 
منذ 20 دقيقة 1490
بالفيديو.. "الزعاق": لا نشاهد الجزء المعتم من القمر بسبب سرعة دورانه
بالفيديو.. "الزعاق": لا نشاهد الجزء المعتم من القمر بسبب سرعة دورانه
منذ 23 دقيقة 1351
رجل يضرب زوجته امام المارة
رجل يضرب زوجته امام المارة
منذ 25 دقيقة 369
نهاية الحماس الزايد
نهاية الحماس الزايد
منذ 25 دقيقة 315
راحت على السواق
راحت على السواق
منذ 26 دقيقة 214
جيلي امجراند Geely Emgrand ss11 الجيل الرابع تخطف الأنظار بمواصفاتها الفريدة
جيلي امجراند Geely Emgrand ss11 الجيل الرابع تخطف الأنظار بمواصفاتها الفريدة
منذ 31 دقيقة 1242
ريال مدريد يوافق على رحيل هازارد
ريال مدريد يوافق على رحيل هازارد
منذ 45 دقيقة 1547