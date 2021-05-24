مواصفات هاتف هاتفGalaxy M22

وكالات (صدى):
تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفGalaxy M22 خلال أسابيع، حيث كشفت عدد من التسريبات عن مواصفات الهاتف.
ويصدر الهاتف ببطارية كبيرة 5000 مللى أمبير فى الساعة بشاشة من نوع Super AMOLED وبقياس 6.6 بوصة وبدقة +HD وتأتي الشاشة بتصميم Infinity-U.
تحتوي أيضًا على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل، حيث سيقدم بكاميرا خلفية رباعية الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل.
وتتضمن مواصفات الهاتف أيضًا وجود كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل مع مستشعرات للماكرو والعمق بدقة 8 و 2 ميجا بيكسل.
ويتسم الهاتف بمعالج من نوع MediaTek Helio G80 SoC من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة عشوائية سعتى 4 و6 جيجا بايت رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.