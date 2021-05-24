نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط مواطنَين اصطادا صقرين في منطقة جازان

منذ ساعة
1561
ضبط مواطنَين اصطادا صقرين في منطقة جازان

جازان (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الجهات الأمنية ضبطت مواطنَين اصطادا صقرَي شاهين "جبليّين" في جبال القهر بمنطقة جازان.

وأوضح الرائد المالكي أن الأمن العام ممثلاً بشرطة منطقة جازان تمكن من ضبط المخالفَين بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، وتمت إحالتهما للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مشددًا على أن صيد الصقور يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و (999) في جميع مناطق المملكة.

جازان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سأل الغريبُ التاجر: - مَن هذا الشيخ الجليل الذي يطفح وجهه بالبِشر، وتبدو عليه سيماء الوقار ؟ أجاب التاجر: إنّه أبو الضعفاء، عبدالرحمن الكواكبي،...
رااايق
من حقك الإعلامي أن تعبر عن ماهو بداخلك يا جستنيه **!!! بس من غير تجريح للإعلام أو الإعلاميين المنافسين ***!!! أعتقد أنك فاهم ***!!!!
د محمد ماجد بخش
القصة باختصار وزيرنا بارك الله فيه يحسب أن القوة ليست في الرمي والقوة في الرمي بمعنى إن أردت أن تهزم عدوك فأعد له ما...
الملل
سنين ونحن نسمع كلام الله التي تفر منه الشياطين وتغيظ اصحاب الشهوات والمنكرات علمانا الاوليين لم نسمع ماينكرونه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأتي...
د محمد ماجد بخش
قولان قول خير تؤجر عليه قول شر يرديك أو يوردك المهالك كن عفيفاً مصوناً وإن اعتصرتك الدواهي

أخر الأخبار

شاهد.. بكاء مذيع "العربية" بعدما تفاجأ بوضع صورة ابنته داخل الاستديو
شاهد.. بكاء مذيع "العربية" بعدما تفاجأ بوضع صورة ابنته داخل الاستديو
منذ 6 دقائق 233
شرطة جازان: إيقاف شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء معرّضاً حياة الآخرين للخطر
شرطة جازان: إيقاف شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء معرّضاً حياة الآخرين للخطر
منذ 7 دقائق 1218
بالصور .. جورجينا تستمتع مع أبناء "رونالدو" برحلة بحرية وسباق سيارات
بالصور .. جورجينا تستمتع مع أبناء "رونالدو" برحلة بحرية وسباق سيارات
منذ 13 دقيقة 1401
الهلال يقترب من التعاقد مع مهاجم ستيوا بوخارست الروماني 
الهلال يقترب من التعاقد مع مهاجم ستيوا بوخارست الروماني 
منذ 19 دقيقة 1470
بالفيديو.. "الزعاق": لا نشاهد الجزء المعتم من القمر بسبب سرعة دورانه
بالفيديو.. "الزعاق": لا نشاهد الجزء المعتم من القمر بسبب سرعة دورانه
منذ 23 دقيقة 1345
رجل يضرب زوجته امام المارة
رجل يضرب زوجته امام المارة
منذ 24 دقيقة 364
نهاية الحماس الزايد
نهاية الحماس الزايد
منذ 25 دقيقة 298
راحت على السواق
راحت على السواق
منذ 25 دقيقة 208
جيلي امجراند Geely Emgrand ss11 الجيل الرابع تخطف الأنظار بمواصفاتها الفريدة
جيلي امجراند Geely Emgrand ss11 الجيل الرابع تخطف الأنظار بمواصفاتها الفريدة
منذ 31 دقيقة 1242
ريال مدريد يوافق على رحيل هازارد
ريال مدريد يوافق على رحيل هازارد
منذ 45 دقيقة 1539