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بالفيديو .. الشيخ السليمان: فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة يترتب عليه مفاسد كثيرة

منذ ساعة
1998
بالفيديو .. الشيخ السليمان: فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة يترتب عليه مفاسد كثيرة

علي القحطاني (صدى):
علق هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان، على قرار وزارة الشؤون الإسلامية بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

وذكر، خلال حديثه بقناة 24 السعودية، أن فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة يترتب عليه مفاسد كثيرة، إضافة إلى أن نقل صوت الإمام للناس خارج المسجد يخالف السنة.

وأكد أن مخالفة ذلك يعد أمر غير مشروع، لافتا إلى أن فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة لا يستند على أمر شرعي.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدر تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

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"الشؤون الإسلامية" توجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة

وزارة الشؤون الإسلامية
الصلاة
مكبرات الصوت
الشيخ السليمان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128066
منذ ساعة
الله يعين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80164
منذ ساعة
الله المستعان إذا صار صوت الصلاه يترتب عليه مفاسد ايش ننتظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80164
منذ ساعة
الله المستعان إذا صار صوت الصلاه يترتب عليه مفاسد ايش ننتظر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80164
منذ ساعة
الله المستعان إذا صار صوت الصلاه يترتب عليه مفاسد ايش ننتظر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11058
منذ 53 دقيقة
عدم بث أم.. خفض بث .. ما ع فنا.. ساعة ثلث وساعة عدم..شكل البث مخالفة ونحن ما نعلم يعني نقل الصلاة من قناة القرآن الكريم.. مخالف للأصل أيضاً ؟؟ !! ربنا إنا ظلمنا أنفسنا
عبد اللهhabd
عبد اللهhabd عدد التعليقات : 1442
منذ 25 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ 21 دقيقة
ليش ماتكلمتو السنوات اللي راحت ؟
ان فتح مكبرات الصوت اثناء الصلاة يترتب عليه مفاسد كثيرة اضافة الى ان نقل صوت الامام للناس خارج المسجد يخالف السنة
الملل
الملل عدد التعليقات : 501
منذ 12 دقيقة
سنين ونحن نسمع كلام الله التي تفر منه الشياطين وتغيظ اصحاب الشهوات والمنكرات
علمانا الاوليين لم نسمع ماينكرونه
حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأتي زمان يصبح فيه الحليم حيران
ونعوذبالله ان نكون من الذين يحاربون دين الله ونحن نعلم ولا نعلم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11058
منذ 7 دقائق
القصة باختصار


وزيرنا بارك الله فيه يحسب أن القوة ليست في الرمي

والقوة في الرمي بمعنى إن أردت أن تهزم عدوك فأعد له ما يردعه لو حاول المساس بظفرك

الغرب سعيد بانتقال مجتمعنا للتغريب وهذا منه أخفض الصوت إلى السدس وأبقيه لا تجعل آخر عهدنا بالدنيا صوت نشاز يا معاليك

حول الأمر إلى مجلس الشورى

أو تحول عنه

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د محمد ماجد بخش
سأل الغريبُ التاجر: - مَن هذا الشيخ الجليل الذي يطفح وجهه بالبِشر، وتبدو عليه سيماء الوقار ؟ أجاب التاجر: إنّه أبو الضعفاء، عبدالرحمن الكواكبي،...
رااايق
من حقك الإعلامي أن تعبر عن ماهو بداخلك يا جستنيه **!!! بس من غير تجريح للإعلام أو الإعلاميين المنافسين ***!!! أعتقد أنك فاهم ***!!!!
د محمد ماجد بخش
القصة باختصار وزيرنا بارك الله فيه يحسب أن القوة ليست في الرمي والقوة في الرمي بمعنى إن أردت أن تهزم عدوك فأعد له ما...
الملل
سنين ونحن نسمع كلام الله التي تفر منه الشياطين وتغيظ اصحاب الشهوات والمنكرات علمانا الاوليين لم نسمع ماينكرونه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأتي...
د محمد ماجد بخش
قولان قول خير تؤجر عليه قول شر يرديك أو يوردك المهالك كن عفيفاً مصوناً وإن اعتصرتك الدواهي

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