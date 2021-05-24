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بالفيديو.. سيدة تجير قاتل ابنها في منزلها وتعفو عنه

منذ ساعة
2482
بالفيديو.. سيدة تجير قاتل ابنها في منزلها وتعفو عنه

الرياض (صدى):
ضربت السيدة نورة آل عسيلة مثلاً يحتذى به في مكارم الأخلاق والعفو عند المقدرة بعد أن أجارت قاتل ابنها في منزلها.

وقال محمد آل راجح، ابن الوالدة نورة آل عسيلة، في حديثه لقناة "الإخبارية": "اتجه القاتل إلى والدتي بالبيت في مزرعتها قال يمة نورا أنا في وجهك أنا قتلت ابنك اجريني وهذا سلاحي بين يديك".

وتابع روايته عما حدث: "قالت والدتي إن لله وإن إليه راجعون أجرتك بإذن الله وحلفت أخوتي يمين مغلظة أن لا يمسسه أحد بسوء حتى تستلمه الجهات الأمنية واستلمته الدولة وصدر الحكم ضده".

وعن رد فعل أسرة القاتل، أوضح "آل راجح" أن هناك روابط أخوة ووفاء تجمع بينهم فهم جيران لهم وأرادوا الارتحال من بيتهم بعد الحادثة وطلبنا منهم ألا يرتحلوا حتى يحكم الله ما يريد في هذا الأمر.

 

حادثة قتل
نورة آل عسيلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128063
منذ 12 دقيقة
سبحان الله ..

.. الله يجير وجهها عن النار ووالديا وانا ومن له حق عليا .. اللهم آمين ..

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د محمد ماجد بخش
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