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بالفيديو.. سجود وتكبير بعد إعلان «العمراني» العفو عن قاتل ابنه

منذ 22 دقيقة
1814
بالفيديو.. سجود وتكبير بعد إعلان «العمراني» العفو عن قاتل ابنه

تبوك (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن سجود وتكبير الحضور في ساحة القصاص في منطقة تبوك، اليوم الاثنين، لحظة إعلان المواطن عوض العمراني العفو عن قاتل ابنه.

وأظهر الفيديو، ترقب الجميع من الحاضرين للقرار المصيري ليعفو "العمراني" عن قاتل ابنه لوجه الله؛ لتعلو أصوات التكبير وسجد أحد الأشخاص شكرًا لله بعد الإعلان.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة حيث شهدت ساحة القصاص في تبوك، مشهداً مهيباً بعدما أعلن المواطن عوض سليمان النخيري العمراني العفو عن قاتل ابنه "نايل ضيف الله العطوي" من القصاص لوجه الله تعالى.

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تبوك
عوض العمراني

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ترى معك على الخط لا تقفل ...
د محمد ماجد بخش
التعليقات 1  د محمد ماجد بن رشاد بخش  2016-02-08 21:34:07 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 2  د محمد ماجد بن رشاد بخش  2016-02-08...
د محمد ماجد بخش
أولا انا أبو عبدالله . كنت أبو محمد . تبغى تعرف القصة هذه وإلا نعديها ونروح لسؤالك ؟!
د محمد ماجد بخش
جميل جدا سؤالك خليك معي ! لحظة ويمكن تطول ! ساعة ويمكن أرد عليك بكرة ! لا تزعل من أخوك وأنا أخوك
اللهم انا مغلوبون فانتصر
اصفر وازرق يا حبي له ... كفو وجهك النعال و الشبشب لقفاك صحيح من قال طوابيق لا وطوابيق وصخه و مصديه

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