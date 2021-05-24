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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آلياً

منذ 40 دقيقة
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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آلياً

الرياض (صدى):
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

خادم الحرمين
المديرية العامة للجوازات

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ترى معك على الخط لا تقفل ...
د محمد ماجد بخش
التعليقات 1  د محمد ماجد بن رشاد بخش  2016-02-08 21:34:07 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 2  د محمد ماجد بن رشاد بخش  2016-02-08...
د محمد ماجد بخش
أولا انا أبو عبدالله . كنت أبو محمد . تبغى تعرف القصة هذه وإلا نعديها ونروح لسؤالك ؟!
د محمد ماجد بخش
جميل جدا سؤالك خليك معي ! لحظة ويمكن تطول ! ساعة ويمكن أرد عليك بكرة ! لا تزعل من أخوك وأنا أخوك
اللهم انا مغلوبون فانتصر
اصفر وازرق يا حبي له ... كفو وجهك النعال و الشبشب لقفاك صحيح من قال طوابيق لا وطوابيق وصخه و مصديه

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