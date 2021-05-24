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بالفيديو.. استشاري: تعرض العبوات البلاستيكية للحرارة سبب انتشار سرطان الثدي

منذ ساعة
1880
بالفيديو.. استشاري: تعرض العبوات البلاستيكية للحرارة سبب انتشار سرطان الثدي

الرياض (صدى):
أوضح عبدالمعين الأغا استشاري الغدد الصماء والسكري، اليوم الاثنين، أن تعرض العبوات البلاستيكية للحرارة سبب ظاهرة انتشار سرطان الثدي والبلوغ المبكر في الإناث.

وقال استشاري الغدد الصماء والسكري، خلال مشاركته مع برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أن المواد البلاستيكية حينما تتعرض للحرارة أو البرودة تتحول لمواد مشابهة إلى الإستروجين الهرمون الموجود بالإناث الأمر الذي جعل النساء أكثر تضررًا من الرجال.

َوأشار "الأغا" إلى أنه أصبح يستقبل في عيادته الكثير من الأطفال ما بين سن 6 و8 سنوات أصبح لديهم بلوغ مبكر، وذلك بسبب العبوات البلاستيكية التي يوضع فيها المياه أو الحليب.

‏وأكد على أن المنتجات البلاستيكية تعتبر ضرر كبير على البيئة وعلى صحة الإنسان، لافتًا إلى أن هناك بعض الأنواع منها تحتوي على مواد محظورة عالمياً، موضحًا أن المنتجات البلاستيكية التي تحمل رقم "3" ورقم "7" ضارة على صحة الإنسان والبيئة.

سرطان الثدي
استشاري الغدد الصماء والسكري
العبوات البلاستيكية
البلوغ المبكر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11039
منذ 24 دقيقة
الحرارة فوق ٥٥ درجة .. ما
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11039
منذ 23 دقيقة
البرودة تحت درجة ٥ مئوية .. ما
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11039
منذ 13 دقيقة
قعدت اسولف مع نفسي والله.

لا يكتبها المحرر ه درجات منوية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
أولا انا أبو عبدالله . كنت أبو محمد . تبغى تعرف القصة هذه وإلا نعديها ونروح لسؤالك ؟!
د محمد ماجد بخش
جميل جدا سؤالك خليك معي ! لحظة ويمكن تطول ! ساعة ويمكن أرد عليك بكرة ! لا تزعل من أخوك وأنا أخوك
اللهم انا مغلوبون فانتصر
اصفر وازرق يا حبي له ... كفو وجهك النعال و الشبشب لقفاك صحيح من قال طوابيق لا وطوابيق وصخه و مصديه

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