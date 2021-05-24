حسم موقف مصابي الاتحاد من المشاركة في مواجهة العين

طلال الغامدي (صدى):
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في معسكر مغلق صباح اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة نظيره العين.
وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"دخل لاعبو الاتحاد الآن في المعسكر بأحد فنادق جدة استعدادًا للقاء فريق العين".
وأضاف:"يتواجد في المعسكر الثلاثي العائد من الإصابة، فهد المولد .. عبدالرحمن العبود .. حمدان الشمراني".
يذكر أن نادي الاتحاد، يتلقى خصمه العين،غدا الثلاثاء، في مباراة تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.