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حسم موقف مصابي الاتحاد من المشاركة في مواجهة العين

منذ ساعة
1808
حسم موقف مصابي الاتحاد من المشاركة في مواجهة العين

طلال الغامدي (صدى):
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في معسكر مغلق صباح اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة نظيره العين.

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"دخل لاعبو الاتحاد الآن في المعسكر بأحد فنادق جدة استعدادًا للقاء فريق العين".

وأضاف:"يتواجد في المعسكر الثلاثي العائد من الإصابة، فهد المولد .. عبدالرحمن العبود .. حمدان الشمراني".

يذكر أن نادي الاتحاد، يتلقى خصمه العين،غدا الثلاثاء، في مباراة تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العين
نادي الاتحاد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
التعليقات 1  د محمد ماجد بن رشاد بخش  2016-02-08 21:34:07 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 2  د محمد ماجد بن رشاد بخش  2016-02-08...
د محمد ماجد بخش
أولا انا أبو عبدالله . كنت أبو محمد . تبغى تعرف القصة هذه وإلا نعديها ونروح لسؤالك ؟!
د محمد ماجد بخش
جميل جدا سؤالك خليك معي ! لحظة ويمكن تطول ! ساعة ويمكن أرد عليك بكرة ! لا تزعل من أخوك وأنا أخوك
اللهم انا مغلوبون فانتصر
اصفر وازرق يا حبي له ... كفو وجهك النعال و الشبشب لقفاك صحيح من قال طوابيق لا وطوابيق وصخه و مصديه

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