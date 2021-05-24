صحف كولومبية: كويلار يواصل كتابة التاريخ مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
أشادت صحف كولومبية، اليوم الاثنين، بمسيرة اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار مع نادي الهلال بعدما حقق لقب دوري المحترفين.
وقالت الصحف، أن كويلار يُحقق لقبه الرابع مع الهلال "إنه يواصل كتابة التاريخ بالفوز باللقب الثاني في بطولة الدوري السعودي"، بعدما تُوج الزعيم باللقب للمرة السابعة عشر في تاريخه.
وحسم الهلال اللقب الثاني على التوالي، أمس الأحد، بالفوز على التعاون 1-0، في بريدة، ضمن الجولة 29، قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وصرح كويلار لقناة الرياضية السعودية: "حققنا بطولة مستحقة بعد الظروف الصعبة التي مررنا بها هذا الموسم. عرفنا كيف نخرج بنهاية ممتازة من الأوقات الصعبة، وسعداء للغاية بالحفاظ على اللقب".
وتابع لاعب الهلال: "بالعمل المستمر استطعنا الفوز بلقب الدوري، وأن نصبح أبطالا، أشكر كثيرا المدربين السابقين رازفان لوشيسكو وروجيرو ميكالي، والآن خوسيه مورايس، على ما قدموه".