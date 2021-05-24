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فيديوهات جديدة تتهم لقاحات ‎كورونا بإنتاج الكهرباء واستشاري يعلق

منذ ساعة
2803
فيديوهات جديدة تتهم لقاحات ‎كورونا بإنتاج الكهرباء واستشاري يعلق

نايف السالم (صدى):
انتشرت مقاطع جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبعض من يروجون لنظرية المؤامرة تفيد بأن لقاح المضاد لفيروس كورونا يولد الطاقة الكهربائية ويمكنه إشعال مصباح كهربائي.

وأظهر مقطع فيديو شخص يضع مصباح كهربائي ويضعه على المنطقة الذي تلقى فيه اللقاح في ذراعه فيضيء .

وعلق الدكتور سميح غزال استشاري أطفال وأمراض معدية على الفيديو قائلا "‏‎يعني الحين البشرية كلها ذاتية الكهرباء وما نبغي شحن."

وخلال الفترة الماضية ظهرت الكثير من المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر شائعات حول وجود موجات كهرومغناطيسية تسبب التصاق المغناطيس في نفس المكان الذي يحقن فيه الشخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، قال إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، أن محتويات لقاحات كورونا معروفة، ولا تحتوي على شرائح معدنية، مضيفا أن شريحة "الميكروشيب" الإلكترونية أكبر ألف مرة من بروتينات اللقاح ولن يمكن وضعها فيه.

وأضاف أنه لو تم وضع ميكروشيب في اللقاح كما يدّعون فلن تتفاعل مع المغناطيس، مؤكدًا أن المقاطع المتداولة مجرد إشاعة تقوم على خدع بصرية بسيطة أعدتها جماعات دولية تحارب اللقاحات عموماً وليس كورونا فقط.

الكهرباء
فيروس كورونا
لقاحات كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11022
منذ 39 دقيقة
كخدعة سهلة . ارفع القميص يا خبيص
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11022
منذ 37 دقيقة
حرب كورونا مهمة جدا لمرحلة ما بعد كورونا من المعسكرين المنافح والملاقح
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11022
منذ 5 دقائق
عندي حكمة معي في مكان استحضرها كل ما دفعت ضرائب .. وهي معي الآن في القراج أو موقف السيارات .. وهي معي في كل لحظاتي .. تذكرتها قبل أن اذكرها لكم أذكر لكم سبب تذكري إياها وهو أنني وضعت توصيلة الكهرباء فوق سطح الثلاجة التي في القراج .. بعدين أخبركم ليه الثلاجة وضعت في القراج وهل تعمل أو لا تعمل وهل ستبقى طويلا أم لا المهم الآن واختصر لكم كثيرا المهم هو ماذا حدث لتوصيلة الكهرباء من الإهمال وهذا الإهمال بمعنى الترك وهو عدم الاستعمال علاوة على أنها في الهواء الطلق في الجزء غير المغطى أو المحمي من أشعة الشمس والحكمة التي وعدتكم بذكرها هي من لا يعمل لا يخطيء تحتاج تفصيل ولا أظنكم جاهزون لسماعه لسبب واحد بسيط جدا أن هناك من يسمي هذا التفصيل هذرا وهو ليس كذلك بل المشكلة في الهدر أو الترك فالأشياء التي لا تستعمل تتلف تدريجيا بفعل عوامل التعرية ومنها درجة الحرارة ودرجة الضغط ودرجة الرياح ونحو ذلك مثل درجة العمل فكلما عملت أكثر وقعت في الخطأ تكثر حقيقة لم أقيل وخرجت لزيارة القبور لأنها تذكر بالآخرة حتى لا أنسى واظن مثل إبليس أن الخلد في الدنيا يغني عن الآخرة .. إنني أنظر ولا أرى سوى أحجارا وتراب فهل التراب الذي يمشي سيرتاح يوما ويسكن كما سكن كل من له سكن في الوطن أم أن الوطن شغل الكثير عن السكن فحب الوطن له درجات ودرجة حب الوطن هي مدى التضحيات وكلامي على قول محمد الفايدي في صحيفة البلاد لا يهم أحدا والأهم أنه غير اسم عموده ليصبح شيء من حتى .. وحتى هذه حكاية .. تبدأ من اللسان الذي يزعم أنوله عظمة وينتهي بك إلى العظام وهي عظامي أو عظامك التي تدفن في تراب الوطن عند قدوم رحلة الوصول ورحيل رحلة المغادرة. دمتم بخير وعافية وسرور .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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