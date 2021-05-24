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غياب لاعبي ريال مدريد عن قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2020

منذ ساعة
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غياب لاعبي ريال مدريد عن قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2020

وكالات (صدى):
كشف لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الاثنين، عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة يورو 2020، التي تنطلق في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو في 11 مدينة أوروبية احتفالًا بذكرى تأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" .

وغاب لاعبو ريال مدريد عن القائمة؛ حيث استبعد إنريكي سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، من القائمة، إذ غاب أخيرا عن صفوف الفريق بداعي الإصابة؛ ليقول إنريكي: "اللاعبان الوحيدان اللذان يمكنهما اللعب، هما كارفاخال وراموس، ولكنهما مصابان" .

وتابع: "تحدثت مع راموس، أمس، كان قرار استبعاده صعبًا، لكنه لصالح المجموعة.. الآن عليه أن يتدرب جيداً ويتعافى تماماً ليعود للعب من جديد مع المنتخب والنادي"، وشملت قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2020 كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، أوناي سيمون، روبرتو سانشيز.

ويأتي في الدفاع: لابورت، جايا، ألبا، باو توريس، إريك غارسيا، دييغو يورينتي، أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي، الوسط: بوسكيتس، بيدري، رودري، تياغو ألكانتارا، كوكي، فابيان رويز، الهجوم: أولمو، أويارزابال، موراتا، جيرارد مورينو، فران توريس، أداما تراوري، سارابيا.

 

 

ريال مدريد
منتخب إسبانيا
بطولة يورو 2020

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