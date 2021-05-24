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الكشف عن دليل جديد يرجح تسرب كورونا من مختبر ووهان

منذ ساعة
1943
الكشف عن دليل جديد يرجح تسرب كورونا من مختبر ووهان

وكالات (صدى):
أوضح تقرير استخباراتي أمريكي أن ثلاثة باحثين في مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية أصيبوا بالمرض بدرجة كافية تدفعهم للسعي للحصول على رعاية طبية بالمستشفى في نوفمبر 2019

وبينت ورقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة لدونالد ترامب في الرئاسة إن العديد من الباحثين في معهد ووهان أصيبوا بالإعياء في خريف 2019 وكان لديهم أعراض تتفق مع كل من كوفيد-19 والأمراض الموسمية الشائعة،بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وتكشف وثيقة الاستخبارات عن عدد الباحثين وتوقيت مرضهم وزياراتهم للمستشفيات.

وقال أحد المسؤولين إن المعلومات الاستخباراتية بحاجة إلى مزيد من التحقيق والتثبت، بينما قال آخر إن المعلومات دقيقة للغاية؛ لكنها لم توضح سبب مرض الباحثين.

وأكدت إدارة ترامب إن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، بينما دعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى مزيد من الأدلة قبل حسم أصل الفيروس، فيما لم يتوصل باحثو منظمة الصحة العالمية إلى نتيجة نهائية بشأن أصول الفيروس في فبراير الماضي بعد أن زاروا ووهان، المدينة التي تفشي فيها فيروس كورونا لأول مرة في سوق هوانان في أواخر عام 2019.

الصين
كورونا
مختبر ووهان

التعليقات

فايز بن محمد الشهري
فايز بن محمد الشهري عدد التعليقات : 203
منذ 29 دقيقة
هل يمكن أن يكون فيروس كرونا من البضائع الصينية المقلدة الذي خرج عن السيطرة , ولكن السؤال الخطير اين الاستخبارات والتجسس للدول المتقدمة التي لم تستطع ان تثبت ولوبنسبة بسيطة عن مصدر هذا الفيروس سواء بالتنصت والتجسس أو عن طريق عملائها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11018
منذ 25 دقيقة
ما تحتاج دليل؛ كورونا البقرة التي تدر الحليب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11018
منذ 18 دقيقة
حسن النية أو سوء النية . اقلبوا السحر على الساحر

أعطوني مختبر بيولوجي صغير وأرد علي كورونا بكتلته الفراغية واحتويه للأبد

بإذن الله . فقط احتاج بروتينات خاصة مختلفة أجرب عليها لتطويقه وشله
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9207
منذ دقيقتين
خلاص صار اللي صار ***

ونسأل الله العفوا والعافية وإن يبعد عنا هذا الوباء والبلاء** اللهم أمين **

وعلى قولة الأولين لا فات الفوت ما ينفع الصوت **!!!

والحمد لله على كل حال ***

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***

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