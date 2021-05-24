الكشف عن دليل جديد يرجح تسرب كورونا من مختبر ووهان

وكالات (صدى):
أوضح تقرير استخباراتي أمريكي أن ثلاثة باحثين في مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية أصيبوا بالمرض بدرجة كافية تدفعهم للسعي للحصول على رعاية طبية بالمستشفى في نوفمبر 2019
وبينت ورقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة لدونالد ترامب في الرئاسة إن العديد من الباحثين في معهد ووهان أصيبوا بالإعياء في خريف 2019 وكان لديهم أعراض تتفق مع كل من كوفيد-19 والأمراض الموسمية الشائعة،بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وتكشف وثيقة الاستخبارات عن عدد الباحثين وتوقيت مرضهم وزياراتهم للمستشفيات.
وقال أحد المسؤولين إن المعلومات الاستخباراتية بحاجة إلى مزيد من التحقيق والتثبت، بينما قال آخر إن المعلومات دقيقة للغاية؛ لكنها لم توضح سبب مرض الباحثين.
وأكدت إدارة ترامب إن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، بينما دعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى مزيد من الأدلة قبل حسم أصل الفيروس، فيما لم يتوصل باحثو منظمة الصحة العالمية إلى نتيجة نهائية بشأن أصول الفيروس في فبراير الماضي بعد أن زاروا ووهان، المدينة التي تفشي فيها فيروس كورونا لأول مرة في سوق هوانان في أواخر عام 2019.