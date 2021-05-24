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«التدريب التقني» تؤكد على منسوبيها سرعة الحصول على اللقاح كشرط للدخول إلى منشآتها

منذ ساعة
1545
«التدريب التقني» تؤكد على منسوبيها سرعة الحصول على اللقاح كشرط للدخول إلى منشآتها

علي القحطاني (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الاثنين، على جميع منسوبيها ضرورة سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-۱۹" حرصا على صحتهم وسلامة الجميع وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التدريبية للعام التدريبي المقبل.

وأوضحت المؤسسة أنه اعتبارا من ١٤٤٢/۱۲/۲۲ هـ الموافق ۲۰۲۱/۸/1 م، سيكون دخول جميع منسوبيها والمراجعين لمقر المؤسسة والمنشآت الحكومية والأهلية التابعة لها لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولی، محصن متعافي)، وذلك من خلال تطبيق "توكلنا"؛ حيث سيكون ذلك شرطا أساسيا للدخول إلى جميع الجهات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وشددت المؤسسة على جميع الإدارات والكليات والمعاهد التابعة لها ضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات، لمكافحة الجائحة والحد من انتشار الفيروس، لافتة إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

التدريب التقني
لقاح كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ترى معك على الخط لا تقفل ...
د محمد ماجد بخش
التعليقات 1  د محمد ماجد بن رشاد بخش  2016-02-08 21:34:07 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 2  د محمد ماجد بن رشاد بخش  2016-02-08...
د محمد ماجد بخش
أولا انا أبو عبدالله . كنت أبو محمد . تبغى تعرف القصة هذه وإلا نعديها ونروح لسؤالك ؟!
د محمد ماجد بخش
جميل جدا سؤالك خليك معي ! لحظة ويمكن تطول ! ساعة ويمكن أرد عليك بكرة ! لا تزعل من أخوك وأنا أخوك
اللهم انا مغلوبون فانتصر
اصفر وازرق يا حبي له ... كفو وجهك النعال و الشبشب لقفاك صحيح من قال طوابيق لا وطوابيق وصخه و مصديه

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