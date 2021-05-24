نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ البجوي شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقا

منذ 53 دقيقة
2074
أمير جازان يعزي بوفاة الشيخ البجوي شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقا

جازان (صدى):
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة " البجوي " في وفاة والدهم الشيخ حسين بن مديش بجوي الشبيلي -رحمه الله- شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقا بمحافظة صامطة ، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً سموه بما قدمه الفقيد من جهود خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد قبيلته والمجتمع لخدمة الوطن والمواطن.

فيما أعرب شيخ شمل قبائل بني شبيل الشيخ منصور بن حسين بجوي وأسرتهم ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

جازان
أمير جازان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجامعة لا تحتاجني لكن الوطن يحتاج الجامعة والجامعات هي من فيها وليست تأريخ أو جغرافيا بل كمية دماء جديدة متجددة كالطاقة الجديدة به
د محمد ماجد بخش
عنصر الحديد لم يستغل بعد بالشكل الصحيح في العلم
د محمد ماجد بخش
وطن أحبه ويحبنا كيف لا افديه بروحي ونفسي وأهلي وهم كذلك. رحم الله من علمنا قيمة الوطن وقيمة التأسيس والبناء من الصفر
زا
ارتفاع العدد الإجمالي يعود لتوقف العمل و الكشف خلال شهر رمضان المبارك .
د محمد ماجد بخش
١٠٠ مليون دولار أمريكي أو سونار روسي لا = نصف ريال سعودي أشتري به رغيفا وآكله بأمان مع أمي

أخر الأخبار

بالفيديو.. ‏ضبط 105 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
بالفيديو.. ‏ضبط 105 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
منذ 3 دقائق 1260
بالفيديو.. مواطن يخصص بيت شعر لخدمة عابري السبيل منذ 30 عامًا
بالفيديو.. مواطن يخصص بيت شعر لخدمة عابري السبيل منذ 30 عامًا
منذ 9 دقائق 1318
بالفيديو.. فتاة تخمد حريق لإنقاذ الجيران والأهالي بالدمام
بالفيديو.. فتاة تخمد حريق لإنقاذ الجيران والأهالي بالدمام
منذ 13 دقيقة 1419
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 19 دقيقة 1277
"الطيران المدني" يصدر الآليات والإجراءات التفصيلية للحجر المؤسسي
"الطيران المدني" يصدر الآليات والإجراءات التفصيلية للحجر المؤسسي
منذ 24 دقيقة 1382
العبدلي: الأهلي يجب أن يستغنى عن 5 من لاعبيه المحترفين
العبدلي: الأهلي يجب أن يستغنى عن 5 من لاعبيه المحترفين
منذ 29 دقيقة 1762
الخثلان يوضح حكم إجراء قرعة إجبارية لدفع حساب فاتورة
الخثلان يوضح حكم إجراء قرعة إجبارية لدفع حساب فاتورة
منذ 34 دقيقة 1649
بالفيديو.. وزير الخارجية الروسي يتودد للفتيات داخل الكرملين
بالفيديو.. وزير الخارجية الروسي يتودد للفتيات داخل الكرملين
منذ 39 دقيقة 1936
بالفيديو.. أول مبتعثة سعودية في مصر تجتاز اختبارات البورد الأمريكي
بالفيديو.. أول مبتعثة سعودية في مصر تجتاز اختبارات البورد الأمريكي
منذ 44 دقيقة 1819
شاهد.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على شاب فلسطيني دون داع
شاهد.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على شاب فلسطيني دون داع
منذ 49 دقيقة 1615