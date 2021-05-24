نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الطيران المدني" يصدر الآليات والإجراءات التفصيلية للحجر المؤسسي

منذ 23 دقيقة
1378
"الطيران المدني" يصدر الآليات والإجراءات التفصيلية للحجر المؤسسي

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، ويتضمن آليات وإجراءات الحجر المؤسسي باللغتين العربية والإنجليزية.

وأبرز الدليل حزمة من الأحكام العامة التفصيلية لتطبيقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات المستثناة والإجراءات المتعلقة بوثيقة التأمين علاوة على أدوار ومسؤوليات الناقل الجوي.

وأكد الدليل استمرار العمل في جميع الرحلات والمطارات بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا بالمملكة وأهمية الالتزام بها، وسياسة استخدام تطبيق توكلنا، والتنبيهات الواجب الإعلان عنها للمسافرين والاشتراطات الصحية المتعلقة بالشهادات المصدقة واللقاحات المعتمدة.

كما تطرق الدليل إلى إجراءات الوصول للمطار والتأكيد على ضرورة التزام جميع القادمين بتطبيق الاحترازات والبروتكولات الصحية المطبقة في المطارات ومرافقها، وتوجيه المسافرين للمسارات المحددة في الجوازات.

ودعت الهيئة عموم المسافرين الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي إلى تحميل الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

وأتاحت الهيئة الاطلاع على الدليل الإرشادي للمسافرين 

يذكر أن الهيئة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة عقد ورشة عمل بهدف التعريف باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتعاون مع شركائها من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والبنك المركزي السعودي (التأمين) ووزارة السياحة (دور الإيواء).

الهيئة العامة للطيران المدني
الدليل الإرشادي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجامعة لا تحتاجني لكن الوطن يحتاج الجامعة والجامعات هي من فيها وليست تأريخ أو جغرافيا بل كمية دماء جديدة متجددة كالطاقة الجديدة به
د محمد ماجد بخش
عنصر الحديد لم يستغل بعد بالشكل الصحيح في العلم
د محمد ماجد بخش
وطن أحبه ويحبنا كيف لا افديه بروحي ونفسي وأهلي وهم كذلك. رحم الله من علمنا قيمة الوطن وقيمة التأسيس والبناء من الصفر
زا
ارتفاع العدد الإجمالي يعود لتوقف العمل و الكشف خلال شهر رمضان المبارك .
د محمد ماجد بخش
١٠٠ مليون دولار أمريكي أو سونار روسي لا = نصف ريال سعودي أشتري به رغيفا وآكله بأمان مع أمي

أخر الأخبار

بالفيديو.. ‏ضبط 105 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
بالفيديو.. ‏ضبط 105 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
منذ 3 دقائق 1254
بالفيديو.. مواطن يخصص بيت شعر لخدمة عابري السبيل منذ 30 عامًا
بالفيديو.. مواطن يخصص بيت شعر لخدمة عابري السبيل منذ 30 عامًا
منذ 9 دقائق 1314
بالفيديو.. فتاة تخمد حريق لإنقاذ الجيران والأهالي بالدمام
بالفيديو.. فتاة تخمد حريق لإنقاذ الجيران والأهالي بالدمام
منذ 13 دقيقة 1417
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 19 دقيقة 1275
"الطيران المدني" يصدر الآليات والإجراءات التفصيلية للحجر المؤسسي
"الطيران المدني" يصدر الآليات والإجراءات التفصيلية للحجر المؤسسي
منذ 23 دقيقة 1378
العبدلي: الأهلي يجب أن يستغنى عن 5 من لاعبيه المحترفين
العبدلي: الأهلي يجب أن يستغنى عن 5 من لاعبيه المحترفين
منذ 29 دقيقة 1762
الخثلان يوضح حكم إجراء قرعة إجبارية لدفع حساب فاتورة
الخثلان يوضح حكم إجراء قرعة إجبارية لدفع حساب فاتورة
منذ 34 دقيقة 1649
بالفيديو.. وزير الخارجية الروسي يتودد للفتيات داخل الكرملين
بالفيديو.. وزير الخارجية الروسي يتودد للفتيات داخل الكرملين
منذ 39 دقيقة 1936
بالفيديو.. أول مبتعثة سعودية في مصر تجتاز اختبارات البورد الأمريكي
بالفيديو.. أول مبتعثة سعودية في مصر تجتاز اختبارات البورد الأمريكي
منذ 44 دقيقة 1819
شاهد.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على شاب فلسطيني دون داع
شاهد.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على شاب فلسطيني دون داع
منذ 49 دقيقة 1615