نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

منذ 19 دقيقة
1275
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 107 أيام 1326 مسجداً وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة و 6 مساجد في منطقة القصيم، ومسجد واحد في كلٍ من مناطق الرياض والمدينة المنورة والباحة.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
فيروس كورونا
المصلين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجامعة لا تحتاجني لكن الوطن يحتاج الجامعة والجامعات هي من فيها وليست تأريخ أو جغرافيا بل كمية دماء جديدة متجددة كالطاقة الجديدة به
د محمد ماجد بخش
عنصر الحديد لم يستغل بعد بالشكل الصحيح في العلم
د محمد ماجد بخش
وطن أحبه ويحبنا كيف لا افديه بروحي ونفسي وأهلي وهم كذلك. رحم الله من علمنا قيمة الوطن وقيمة التأسيس والبناء من الصفر
زا
ارتفاع العدد الإجمالي يعود لتوقف العمل و الكشف خلال شهر رمضان المبارك .
د محمد ماجد بخش
١٠٠ مليون دولار أمريكي أو سونار روسي لا = نصف ريال سعودي أشتري به رغيفا وآكله بأمان مع أمي

أخر الأخبار

بالفيديو.. ‏ضبط 105 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
بالفيديو.. ‏ضبط 105 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
منذ 3 دقائق 1252
بالفيديو.. مواطن يخصص بيت شعر لخدمة عابري السبيل منذ 30 عامًا
بالفيديو.. مواطن يخصص بيت شعر لخدمة عابري السبيل منذ 30 عامًا
منذ 9 دقائق 1309
بالفيديو.. فتاة تخمد حريق لإنقاذ الجيران والأهالي بالدمام
بالفيديو.. فتاة تخمد حريق لإنقاذ الجيران والأهالي بالدمام
منذ 13 دقيقة 1414
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 19 دقيقة 1275
"الطيران المدني" يصدر الآليات والإجراءات التفصيلية للحجر المؤسسي
"الطيران المدني" يصدر الآليات والإجراءات التفصيلية للحجر المؤسسي
منذ 23 دقيقة 1376
العبدلي: الأهلي يجب أن يستغنى عن 5 من لاعبيه المحترفين
العبدلي: الأهلي يجب أن يستغنى عن 5 من لاعبيه المحترفين
منذ 28 دقيقة 1762
الخثلان يوضح حكم إجراء قرعة إجبارية لدفع حساب فاتورة
الخثلان يوضح حكم إجراء قرعة إجبارية لدفع حساب فاتورة
منذ 34 دقيقة 1644
بالفيديو.. وزير الخارجية الروسي يتودد للفتيات داخل الكرملين
بالفيديو.. وزير الخارجية الروسي يتودد للفتيات داخل الكرملين
منذ 39 دقيقة 1936
بالفيديو.. أول مبتعثة سعودية في مصر تجتاز اختبارات البورد الأمريكي
بالفيديو.. أول مبتعثة سعودية في مصر تجتاز اختبارات البورد الأمريكي
منذ 44 دقيقة 1819
شاهد.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على شاب فلسطيني دون داع
شاهد.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على شاب فلسطيني دون داع
منذ 49 دقيقة 1615