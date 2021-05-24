العبدلي: الأهلي يجب أن يستغنى عن 5 من لاعبيه المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب فريق الأهلي السابق، علي العبدلي، على أن الفريق يحتاج إلى لاعبين يجيدان اللعب على الأطراف كأجنحة.
وقال العبدلي إن الأهلي يجب أن يستغني عن 5 من لاعبيه المحترفين، مشيرًا إلى أهمية التعاقد في المقابل مع محترفين أجانب جيدين.
وأضاف أن إدارة النادي يجب أن تسمح لحارس مرمى الفريق، محمد العويس، بالرحيل إذا أراد الأخير ذلك، خاصة أن النادي يمتلك حارسا آخر مميزا وهو "محمد الربيعي".
وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق رغبة "العويس" في عدم تجديد عقده مع الأهلي، والانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر