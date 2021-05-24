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العبدلي: الأهلي يجب أن يستغنى عن 5 من لاعبيه المحترفين

منذ 28 دقيقة
1753
العبدلي: الأهلي يجب أن يستغنى عن 5 من لاعبيه المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب فريق الأهلي السابق، علي العبدلي، على أن الفريق يحتاج إلى لاعبين يجيدان اللعب على الأطراف كأجنحة.

وقال العبدلي إن الأهلي يجب أن يستغني عن 5 من لاعبيه المحترفين، مشيرًا إلى أهمية التعاقد في المقابل مع محترفين أجانب جيدين.

وأضاف أن إدارة النادي يجب أن تسمح لحارس مرمى الفريق، محمد العويس، بالرحيل إذا أراد الأخير ذلك، خاصة أن النادي يمتلك حارسا آخر مميزا وهو "محمد الربيعي".

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق رغبة "العويس" في عدم تجديد عقده مع الأهلي، والانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر

الأهلي
علي العبدلي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11002
منذ 22 دقيقة
هذا شغلنا . لا إحد يتدخل فيه . فاهمين . موعدنا الدوري الجاي


أوف من اللقافة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11002
منذ 21 دقيقة
الأهلاوي سره في فلينته الخضراء

لو يلبسها غيره يصير أسد مثل الأسد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11002
منذ 20 دقيقة
الآراء جيدة ولكن على الإيميل فقط نادينا كبير ونعرف بعضنا كثير

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د محمد ماجد بخش
الجامعة لا تحتاجني لكن الوطن يحتاج الجامعة والجامعات هي من فيها وليست تأريخ أو جغرافيا بل كمية دماء جديدة متجددة كالطاقة الجديدة به
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