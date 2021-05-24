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بالفيديو.. وزير الخارجية الروسي يتودد للفتيات داخل الكرملين

منذ 38 دقيقة
1935
بالفيديو.. وزير الخارجية الروسي يتودد للفتيات داخل الكرملين

موسكو (صدى):
ظهر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهو يتودد إلى مجموعة من الفتيات داخل الكرملين، وذلك قبل مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء بعض الدول للرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي.

وأخذ لافروف يمزح مع الفتيات قبل دخوله إلى القاعة، التي أقيمت بها المراسم؛ حيث قال أثناء سيره بالقرب من الفتيات، المسؤولات عن الأمور اللوجستية: "هناك قدموا لكم الحلوى" .

والتفت لافروف إليهن قائلا وهو مندهش: "هل اليوم هو الثامن من آذار؟" ، في إشارة منه إلى يوم المرأة، إذ تظهر النساء في روسيا في هذا اليوم بكامل الجاذبية والأناقة والجمال.

لافروف
الكرملين
وزير الخارجية الروسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 34 دقيقة
لا شفته تقول شفت الكرب

أعوذ بالله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 18 دقيقة
لاف من السقف مسميه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 12 دقيقة
ماندليف أو مندليف الشهير من عندهم وهو لوثر ماير الألماني والدكتور بخش وموزلي واليابان حديثا من يصرون على بيان علاقة الكتلة بالفراغ الذي تشغله والفراغ الذي يمكن أن تشكله هذه هي الكيمياء النووية وليست معادلات الفيزياء النووية الحديثة البلهاء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 11 دقيقة
أتمنى تأسيس شركة نووية خاصة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 8 دقائق
روسيا لم تسمع بالدكتور بخش أمريكا عرضت ١٠٠ مليون دولار وخمسين باحثا يعملون تحت ركبتي بحسب تعبيرهم لاستدراجي إلى كاليفورنيا ريفر سايد وعرض منزل وسيارة وجواز سفر أمريكي وقالوا نريد شراء عقلك your mind قلت آسف لا يوجد ماجد للبيع
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 8 دقائق
العلم النووي يشبه عمل الرايزن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 6 دقائق
تناظر العناصر المغناطيسي يطرح بدايل عن العناصر المشعة ويجعل من النووية عالمية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 5 دقائق
١٠٠ مليون دولار أمريكي أو سونار روسي لا = نصف ريال سعودي أشتري به رغيفا وآكله بأمان مع أمي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 4 دقائق
وطن أحبه ويحبنا كيف لا افديه بروحي ونفسي وأهلي وهم كذلك. رحم الله من علمنا قيمة الوطن وقيمة التأسيس والبناء من الصفر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ 3 دقائق
عنصر الحديد لم يستغل بعد بالشكل الصحيح في العلم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11003
منذ دقيقة
الجامعة لا تحتاجني لكن الوطن يحتاج الجامعة والجامعات هي من فيها وليست تأريخ أو جغرافيا بل كمية دماء جديدة متجددة كالطاقة الجديدة به

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجامعة لا تحتاجني لكن الوطن يحتاج الجامعة والجامعات هي من فيها وليست تأريخ أو جغرافيا بل كمية دماء جديدة متجددة كالطاقة الجديدة به
د محمد ماجد بخش
عنصر الحديد لم يستغل بعد بالشكل الصحيح في العلم
د محمد ماجد بخش
وطن أحبه ويحبنا كيف لا افديه بروحي ونفسي وأهلي وهم كذلك. رحم الله من علمنا قيمة الوطن وقيمة التأسيس والبناء من الصفر
زا
ارتفاع العدد الإجمالي يعود لتوقف العمل و الكشف خلال شهر رمضان المبارك .
د محمد ماجد بخش
١٠٠ مليون دولار أمريكي أو سونار روسي لا = نصف ريال سعودي أشتري به رغيفا وآكله بأمان مع أمي

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