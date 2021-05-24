بالفيديو.. وزير الخارجية الروسي يتودد للفتيات داخل الكرملين

موسكو (صدى):
ظهر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهو يتودد إلى مجموعة من الفتيات داخل الكرملين، وذلك قبل مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء بعض الدول للرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي.
وأخذ لافروف يمزح مع الفتيات قبل دخوله إلى القاعة، التي أقيمت بها المراسم؛ حيث قال أثناء سيره بالقرب من الفتيات، المسؤولات عن الأمور اللوجستية: "هناك قدموا لكم الحلوى" .
والتفت لافروف إليهن قائلا وهو مندهش: "هل اليوم هو الثامن من آذار؟" ، في إشارة منه إلى يوم المرأة، إذ تظهر النساء في روسيا في هذا اليوم بكامل الجاذبية والأناقة والجمال.