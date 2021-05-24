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بالفيديو.. ‏رئيس ديوان المحاسبة: نعد تقارير قضايا الفساد المالي المنظورة لدى النيابة العامة و«نزاهة»

منذ ساعة
1857
بالفيديو.. ‏رئيس ديوان المحاسبة: نعد تقارير قضايا الفساد المالي المنظورة لدى النيابة العامة و«نزاهة»

الرياض (صدى):
أوضح رئيس الديوان العام للمحاسبة، حسام العنقري، اليوم الاثنين، أن الديوان يقوم بإعداد تقارير قضايا الفساد المالي في المملكة الواردة إليه من هيئة "مكافحة الفساد" والمنظورة لدى النيابة العامة.

ووجه حسام العنقري، خلال تقرير مصور مع "العربية"، الشكر لجهود النيابة العامة والتعاون الكبير بين الديوان العام للمحاسبة من جانب والنيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من جانب آخر.

وقال "العنقري"، أن الديوان العام للمحاسبة هو الذراع الفني المحاسبي الذي يتولى إعداد التقارير المالية للقضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو القضايا التي ترد من "نزاهة"، لافتًا إلى أن هناك تكامل وتعاون مثمر ومكاتب فنية مشتركة تقوم على تفعيل هذا التعاون.

نزاهة
النيابة العامة
الفساد المالي
حسام العنقري
ديوان المحاسبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10979
منذ 14 دقيقة
الله يعين يا د حسام .. سلامي لأخيك الدكتور ياسر أحد أبرز طلابي النجباء دفعة البروفيسور عبدالله عسيري . الله يوفقكم جميعا فعلا .. عائلة نجيبة كلهم نجباء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10979
منذ 4 دقائق
ياسر عندما كان طالبا كان عطره هو ما يميزه فقد سألته عنه بجرأة وكان بالفعل لا ينتج إلا في باريس .. ياسر محمد وحسام محمد العنقري .. عالم من التواضع والإبداع والإنتاج إنه د حسام الذي كان عميدا مؤثرا لأبرز كليات جامعتنا التي تحمل اسم المؤسس النجيب لدولة حديثة قفزت من الصفر إلى القمة وظلت راسخة في القمة كالفنار وسط البحر الذي أحبه كثيرا ولا يطيقه الكثير من خلق الله في أرض الله .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجامعة لا تحتاجني لكن الوطن يحتاج الجامعة والجامعات هي من فيها وليست تأريخ أو جغرافيا بل كمية دماء جديدة متجددة كالطاقة الجديدة به
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