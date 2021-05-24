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فاطمة الحريصي تتحدث عن تجربتها في دمج عناصر الطبيعة مع فن الرايزن

منذ ساعة
1876
فاطمة الحريصي تتحدث عن تجربتها في دمج عناصر الطبيعة مع فن الرايزن

جازان (صدى):
تحدثت المواطنة فاطمة الحريصي عن تجربتها في فن الرايزن، حيث تستعين بعناصر الطبيعة من بيئتها في جازان.

وقالت الحريصي "سبب توجهي لهذا المجال هو حبي له، فالبداية كانت صعبة حيث أنني لم أتعلم من أحد، ولكن مع كثرة التجارب تعلمت"

وأضافت فاطمة الحريصي التي تعيش في محافظة الداير بجازان انها تلقت دورات وطورت من نفسها وحصلت على شهادة متدربة معتمدة في فن الرايزن.

وأشارت إلى أن رغبتها بأن تصبح متميزة عن غيرها، جعلها تبتكر طرق جديدة في هذا المجال، حيث استعانت بالأشجار في المحافظة كالكادي والعرعر

وأنهت حديثها قائلة "أطمح في أن أكون محترفة في هذا المجال وان أقيم دورات عالمية واسعد جميل من حولي بهذا الفن"

جازان
مواطنة
فن الرايزن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11002
منذ 18 دقيقة
مثل سباك الحارة يدهن دوكو

كل شيء ممكن ما دام فيه ممر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11002
منذ 16 دقيقة
واحدة في تجارة الانستقرام كانت تعمل كيكات وحولت على الرايزن

وجدت فيه مالا يوجد في سواه

إنه من كيمياء بخش أيضا

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