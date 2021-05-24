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التحالف يسلم الحكومة اليمنية طفلًا جنده الحوثيين للقتال
منذ ساعة
1779
فهمي محمد (صدى):
أعلن التحالف العربي ادعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، عن قيامه بتسليم طفل للحكومة اليمنية بعدما جندته مليشيات الحوثي الإيرانية.
وأكد التحالف العربي، أن الطفل جنده الحوثيين في اليمن للقتال على الحدود السعودية.
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