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محافظ محايل يتقدم مستقبلي جثمان شهيد الواجب العسيري

منذ 24 ثانية
1019
محافظ محايل يتقدم مستقبلي جثمان شهيد الواجب العسيري

ابراهيم عسيري (صدى):
تقدم محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم( الأثنين) مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي اول عمر بن أحمد عمر عسيري من مركز بحر أبوسكينة قبيلة آل ختارش يرافقه رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحي الحياني ومساعد مدير شرطة محافظة محايل العقيد عبدالله محمد عسيري وعددا من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشائخ والاهالي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي. وأديت الصلاة على شهيد الواجب في ساحة البلدية ونقل إلى مقبرة آل ختارش

وقد نقل الفلقي تعازي القيادة الرشيدة أيدها الله بنصره وتوفيقه لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير.

سائلآ الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد واخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.ان الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن عز ومطلب لنا.

 

 

محايل

التعليقات

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أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

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