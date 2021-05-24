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إلزام القطاع الصحي بعدم إجراء تخفيضات دون موافقة " الصحة"

منذ 10 دقائق
1331
إلزام القطاع الصحي بعدم إجراء تخفيضات دون موافقة " الصحة"

الرياض (صدى):
ألزمت وزارة الصحة القطاع الخاص الصحي بعدم إجراء تخفيضات أو تقديم أي عروض ترويجية بدون موافقة منها.

جاء ذلك في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي نشرته الوزارة على منصة استطلاع، لاستطلاع الآراء، على أن تنتهي فترة استقبال الآراء بتاريخ 18 يونيو 2021.

ويهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص للمؤسسات الصحية والخاصة، وأحكام إدارة المستشفيات، والمستوصفات، والعيادات الخاصة والمجمعة، وإدارة المختبرات الطبية، وإدارة مراكز الخدمة الطبية المساعدة.

كما تبين أحكام العقوبات، والأحكام الختامية. ويطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة.

الصحة
القطاع الصحي
إجراء تخفيضات

التعليقات

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أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

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