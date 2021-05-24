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دعوة قضائية ضد مؤسس آبل بتهمة "سرقة فكرة أستاذ جامعي"

منذ 14 دقيقة
1401
دعوة قضائية ضد مؤسس آبل بتهمة "سرقة فكرة أستاذ جامعي"

وكالات (صدى):
أقام استاذ جامعي يدعى رالف ريلي، دعوى قضائية ضد ستيف ووزنياك، الشريك الأساسي في تأسيس شركة أبل العملاقة بقيمة مليون دولار، بعد اتهام بأن مدرسته الأكاديمية (مدرسة ووز) قائمة على فكرة مسروقة من شخص

وقال الاستاذ الجامعي إنه هو ووزنياك اتفقا من قبل على إطلاق كلية تقنية، وأتما الاتفاق بمصافحة مصورة في عام 2011، مبينا أن المشروع كان يستهدف تعليم التقنية للكبار، ويستند بشكل رئيس على اسم وسمعة ووزنياك الذي كان له دور رئيسي في تأسيس شركة أبل مع الراحل ستيف جوبز.

وتابع أن وزنياك قام بمفرده بإطلاق مشروع قائم على نفس الفكرة عام 2017 تحت اسم Woz U بالشراكة مع شركة تعليمية اسمها Coder Camps، مشيرا إلى أنه أرسل بريدا إلكترونيا إلى ووزنياك يطلب منه أن يكون طرفاً في المشروع، باعتبار أنه "من أوحى" لووزنياك بالفكرة من الأساس، فرد عليه قائلا: "أنت محق، لقد كانت لديك فكرة ممتازة.. أشك في أن هذا المشروع كان سيرى النور من دون فكرتك الأساسية".

وطالب رالف حينها ووزنياك أن يكون له حصة من الشركة التعليمية، لكن الأخير لم يرد عليه بعدها، وهذا ما دفع رالف إلى رفع دعوى قضائية عليه، يتهمه فيها بالاستيلاء على فكرته، ويطالب بتعويض قدره مليون دولار.

ورد فريق ووزنياك على دعوى رالف قائلا أن ووزنياك ورالف لم يتوصلا إلى أي اتفاق فعلي، وأن صورة المصافحة هي صورة مصافحة عادية يقوم بها ووزنياك مع أي شخص من معجبيه.

شركة أبل
دعوى قضائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

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