تشافي يتولى تدريب برشلونة بعد إقالة كومان

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن رحيل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أصبح وشيكًا بعد خسارة لقب الدوري الإسباني رسميا.
َوأوضحت التقارير، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، سيخبر في الساعات المقبلة، كومان بقرار مغادرته الفريق الكتالوني، لافتة إلى أن الخيار الأنسب لتعويض رحيل كومان المتوقع، هو تعيين تشافي هيرنانديز مدربا للفريق، خاصة أنه يلقى قبول وتأييد من مجلس الإدارة.
وأكدت أن لابورتا لا يرغب في تعيين تشافي مدربا لبرشلونة، بسبب قلة خبرته، فلذلك يريد التعاقد مع مدرب كبير صاحب خبرة واسعة؛ حيث أصبحت إدارة برشلونة متأكدة بأن كومان لا يمتلك أي شيء يجعله يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.