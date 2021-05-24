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تشافي يتولى تدريب برشلونة بعد إقالة كومان

منذ 34 دقيقة
1834
تشافي يتولى تدريب برشلونة بعد إقالة كومان

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن رحيل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أصبح وشيكًا بعد خسارة لقب الدوري الإسباني رسميا.

َوأوضحت التقارير، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، سيخبر في الساعات المقبلة، كومان بقرار مغادرته الفريق الكتالوني، لافتة إلى أن الخيار الأنسب لتعويض رحيل كومان المتوقع، هو تعيين تشافي هيرنانديز مدربا للفريق، خاصة أنه يلقى قبول وتأييد من مجلس الإدارة.

وأكدت أن لابورتا لا يرغب في تعيين تشافي مدربا لبرشلونة، بسبب قلة خبرته، فلذلك يريد التعاقد مع مدرب كبير صاحب خبرة واسعة؛ حيث أصبحت إدارة برشلونة متأكدة بأن كومان لا يمتلك أي شيء يجعله يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

برشلونة
تشافي
الدوري الإسباني
كومان

التعليقات

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أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

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