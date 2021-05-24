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قرار بفصل جنائز المواطنين عن المُقيمين في الكويت يثير جدلاً واسعاً

منذ 45 دقيقة
1771
قرار بفصل جنائز المواطنين عن المُقيمين في الكويت يثير جدلاً واسعاً

خالد الظفيري (صدى):
أثار قرار اتخذته البلدية في الكويت بشأن الجنائز ودفن الموتى موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت فصل جنائز المواطنين عن المقيمين.

وأوضحت وسائل إعلام، أن بلدية الكويت قررت لمنع التجمعات أثناء دفن الموتى الفصل في مواقع الدفن بين المواطنين والمقيمين، حيث خصصت موقع مدافن خاصة للمقيمين وأخرى للمواطنين

ومنعت البلدية إقامة صلاة الجنائز داخل الصالة المخصصة لذلك، وقامت بتجهيز موقع بديل في الهواء الطلق بين مظلات السيارات وزودت الساحة الخارجية بمقاعد للجلوس ومكيفات هواء خارجية.

وفصلت كذلك في إجراءات دفن الجنائز بحيث يتم توزيعها على مدار الوقت المخصص للدفن، سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية لمنع أي تجمعات.

الكويت
مواقع التواصل
جنائز

التعليقات

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أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

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