قرار بفصل جنائز المواطنين عن المُقيمين في الكويت يثير جدلاً واسعاً

خالد الظفيري (صدى):
أثار قرار اتخذته البلدية في الكويت بشأن الجنائز ودفن الموتى موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت فصل جنائز المواطنين عن المقيمين.
وأوضحت وسائل إعلام، أن بلدية الكويت قررت لمنع التجمعات أثناء دفن الموتى الفصل في مواقع الدفن بين المواطنين والمقيمين، حيث خصصت موقع مدافن خاصة للمقيمين وأخرى للمواطنين
ومنعت البلدية إقامة صلاة الجنائز داخل الصالة المخصصة لذلك، وقامت بتجهيز موقع بديل في الهواء الطلق بين مظلات السيارات وزودت الساحة الخارجية بمقاعد للجلوس ومكيفات هواء خارجية.
وفصلت كذلك في إجراءات دفن الجنائز بحيث يتم توزيعها على مدار الوقت المخصص للدفن، سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية لمنع أي تجمعات.