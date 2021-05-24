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‏مصادرة وإتلاف 190 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية في العاصمة المقدسة

منذ ساعة
1672
‏مصادرة وإتلاف 190 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية في العاصمة المقدسة

(صدى):
تمكنت الجهات المختصة، اليوم الاثنين من مصادرة وإتلاف 190 كيلوجرام لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية، وخضروات غير صالحة للإستهلاك الآدمي، في العاصمة المقدسة.

وعلى جانب آخر، كانت أمانة العاصمة المقدسة، قد صادرت أمس أكثر من 200 كيلو جرام من الخضروات والفواكه المتنوعة وسلَّمتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي؛ وذلك بعد حملة نظمتها بلدية العمرة الفرعية لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وألزمت الأمانة ممثلة ببلدية العمرة الفرعية إحدى شركات الخدمات المُنفذة للمشروعات في المواقع التابعة للنطاق الإشرافي للبلدية بنقل ما يقارب من 200 طن من نواتج الحفر واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب الأنظمة المتبعة.

العاصمة المقدسة
جولات رقابية
لحوم مجهولة المصدر

التعليقات

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أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

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