حكومة أردوغان تتخلص من زعيم مافيا منافس لها

أنقرة (صدى):
تواجه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اتهامات عديدة خاصة في الفترة الأخيرة، حيث سلمت ”زعيم مافيا“ إلى صربيا، للتخلص من ”منافس لها“ في تجارة المخدرات داخل تركيا.
وذكرت تقارير سويدية : أن العملية التي قامت بها الحكومة التركية بتسليم يوفان فوكوتيتش، زعيم عصابة إجرامية إلى صربيا، في عام 2018، اتضح أنها جزء من حملة سرية للتخلص من منافسة شبكات تعمل في الجريمة المنظمة، خاصة في تجارة المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى في الدولة التركية“.
ويذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي تورط في سلسلة مزاعم تشير إلى أنه كان يدير نقابة للجريمة المنظمة برعاية الحكومة التركية، لم يكن يريد دخول لاعب جديد مثل فوكوتيتش إلى السوق“.
وأضافت أنه: ”في ظل تحركاته بناء على موافقة أردوغان، إن صويلو كان شريكا لسنوات طويلة مع زعيم عصابة كبرى في تركيا يدعى سيدات بكر، ولكنه تعرض إلى انتقادات عنيفة، نتيجة التصريحات المفاجئة التي أدلى بها بكر، وكشف خلالها الكثير من الأسرار".