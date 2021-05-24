نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حكومة أردوغان تتخلص من زعيم مافيا منافس لها

منذ ساعة
1967
حكومة أردوغان تتخلص من زعيم مافيا منافس لها

أنقرة (صدى):
تواجه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اتهامات عديدة خاصة في الفترة الأخيرة، حيث سلمت ”زعيم مافيا“ إلى صربيا، للتخلص من ”منافس لها“ في تجارة المخدرات داخل تركيا.

وذكرت تقارير سويدية : أن العملية التي قامت بها الحكومة التركية بتسليم يوفان فوكوتيتش، زعيم عصابة إجرامية إلى صربيا، في عام 2018، اتضح أنها جزء من حملة سرية للتخلص من منافسة شبكات تعمل في الجريمة المنظمة، خاصة في تجارة المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى في الدولة التركية“.

ويذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي تورط في سلسلة مزاعم تشير إلى أنه كان يدير نقابة للجريمة المنظمة برعاية الحكومة التركية، لم يكن يريد دخول لاعب جديد مثل فوكوتيتش إلى السوق“.

وأضافت أنه: ”في ظل تحركاته بناء على موافقة أردوغان، إن صويلو كان شريكا لسنوات طويلة مع زعيم عصابة كبرى في تركيا يدعى سيدات بكر، ولكنه تعرض إلى انتقادات عنيفة، نتيجة التصريحات المفاجئة التي أدلى بها بكر، وكشف خلالها الكثير من الأسرار".

تركيا
أردوغان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128048
منذ 4 دقائق
عصابات تاكل عصابات اخرى .. سمك ياكل الكبير الصغير ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

أخر الأخبار

محافظ محايل يتقدم مستقبلي جثمان شهيد الواجب العسيري
محافظ محايل يتقدم مستقبلي جثمان شهيد الواجب العسيري
منذ 4 دقائق 1134
تدشين برنامج واعد لتأهيل المهندسين حديثي التخرج في مشاريع التطوير العقاري
تدشين برنامج واعد لتأهيل المهندسين حديثي التخرج في مشاريع التطوير العقاري
منذ 4 دقائق 1191
إلزام القطاع الصحي بعدم إجراء تخفيضات دون موافقة " الصحة"
إلزام القطاع الصحي بعدم إجراء تخفيضات دون موافقة " الصحة"
منذ 9 دقائق 1319
دعوة قضائية ضد مؤسس آبل بتهمة "سرقة فكرة أستاذ جامعي"
دعوة قضائية ضد مؤسس آبل بتهمة "سرقة فكرة أستاذ جامعي"
منذ 14 دقيقة 1384
ضبط 100 امرأة في تجمع مخالف بإحدى الفعاليات في بيش
ضبط 100 امرأة في تجمع مخالف بإحدى الفعاليات في بيش
منذ 29 دقيقة 1671
تشافي يتولى تدريب برشلونة بعد إقالة كومان
تشافي يتولى تدريب برشلونة بعد إقالة كومان
منذ 34 دقيقة 1826
مواطن يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بتبوك
مواطن يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بتبوك
منذ 40 دقيقة 2250
قرار بفصل جنائز المواطنين عن المُقيمين في الكويت يثير جدلاً واسعاً
قرار بفصل جنائز المواطنين عن المُقيمين في الكويت يثير جدلاً واسعاً
منذ 44 دقيقة 1767
“سعود الطبية” تحذر من التهاون في علاج تجويف الشعر
“سعود الطبية” تحذر من التهاون في علاج تجويف الشعر
منذ 49 دقيقة 1606
المملكة تحتل المركز الثاني عالميا في مؤشر الوظائف
المملكة تحتل المركز الثاني عالميا في مؤشر الوظائف
منذ 54 دقيقة 1777